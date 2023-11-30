4.54% انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين في 10 أشهر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تشرين الأول الماضي، بنسبة 4.54 بالمئة، ليصل إلى 135.61 مقابل 142.06 للفترة نفسها من العام الماضي.
ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي للأشهر العشرة الماضية للعام الحالي، مع الفترة نفسها من العام الماضي، انخفضت أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 5.57 بالمئة، وأسعار الكهرباء بنسبة 1.83 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.69 بالمئة.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الخميس، انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لتشرين الأول الماضي من العام الحالي، ليصل إلى نحو 138.22 مقابل 141.58 للشهر نفسه من العام الماضي، مسجلاً انخفاضاً نسبته 2.37 بالمئة.
ويرجع انخفاض الرقم القياسي لتشرين الأول من هذا العام مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، إلى انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 1.76 بالمئة، وانخفاض أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 13.43 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 5.57 بالمئة.
وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين الأول الماضي من العام الحالي بنسبة 1.07 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 138.22 مقابل 136.76 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من العام نفسه.
وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين الأول من العام الحالي مقارنـة مع الشهر الذي سبقه، نتيجة لارتفاع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.82 بالمئة، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.68 بالمئة، وأسعار الكهرباء بنسبة 3.94 بالمئة.
--(بترا)
و ر /اص/ ف ج
30/11/2023 13:34:35
MENAFN30112023000117011021ID1107517683
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.