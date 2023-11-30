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وزير الزراعة يتفقد مشروع الزراعات المائية في الموجب

11/30/2023 2:34:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الكرك 30 تشرين الثاني (بترا)- تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال جولة في وادي الموجب في محافظة الكرك اليوم الخميس، مشروع الزراعة المائية (الهيدروبينك).

وقال الحنيفات بحضور متصرف لواء القصر عصمت القرالة، ورئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة، ورئيس بلدية طلال احمد العمر، إن المشروع يعمل وفق أحدث التقنيات وتكنولوجيا الزراعات الحديثة، ويشغل 50 مهندسا زراعيا، ويوفر بيئات زراعية في جميع المواسم، ويسمح بزراعة الأصناف كافة خارج موسمها الزراعي، إذ يزرع حاليا أصنافا كالفراولة والخيار، وهناك توجه لزراعة أزهار القطف.

ولفت إلى دور المشروع في تقليل نسب البطالة لدى المهندسين الزراعيين، وإيجاد فرص مباشرة وغير مباشرة من خلال التصنيع والنقل.

وبين أن الوزارة ماضية باستنساخ هذا المشروع في عدد من المحافظات وتجهيزها وإسناد العاملين للتغلب على التحديات وصولا للإنتاج والاستدامة.

من جانبها، ثمنت رئيسة الجمعية المهندسة ديانا العوابدة دعم الوزارة للمشروع في مراحله كافة، والذي يشغل عددا واسعا من المهندسين الزراعين، متوقعة أن يقدم عددا من المحاصيل للأسواق، بالإضافة إلى التصنيع الغذائي الذي يسهم في زيادة الدخل للأسر.

بدوره، أكد مدير زراعة الكرك المهندس مصباح الطراونة أن استخدام التقنية الحديثة، منها الزراعة المائية التي تسهم في تقليل الهدر باستخدام المياه ومعالجة المشاكل البيئية، ما يزيد من إنتاجية المحصول الزراعي مقارنة مع المساحات الزراعية الصغيرة التي يستخدمها هذا النوع من الزراعة.

وقال العبادلة إن المجلس يضع المحور الزراعي ضمن أولوياته، حيث خصص 240 ألف دينار للمشروعات الزراعية في مختلف ألوية المحافظة بنسبة إنجاز وصلت إلى 100 بالمئة.

--(بترا)


م ع/م ف/اص/ ف ج

30/11/2023 13:31:53

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