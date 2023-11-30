الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الباكستاني

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الباكستاني
التاريخ
11/30/2023 2:34:04 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- تسلم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية الباكستان الإسلامية، محمد اجمل إقبال، سفيرا معتمدا ومقيما لدى المملكة.
وأعرب السفير القطارنة خلال لقائه في مكتبه السفير إقبال، عن أطيب تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
--(بترا)
ص خ/ ف ج
30/11/2023 13:06:52
MENAFN30112023000117011021ID1107517681
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