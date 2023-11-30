الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الباكستاني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- تسلم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية الباكستان الإسلامية، محمد اجمل إقبال، سفيرا معتمدا ومقيما لدى المملكة.

وأعرب السفير القطارنة خلال لقائه في مكتبه السفير إقبال، عن أطيب تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

--(بترا)

ص خ/ ف ج

30/11/2023 13:06:52