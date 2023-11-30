استقرار النفط مع ترقب اجتماع أوبك+

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الثاني (بترا)-استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع مواصلة المستثمرين توخي الحذر قبل تخفيضات الإنتاج المتوقعة من تحالف "أوبك+" في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات المصانع الصينية تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية ،زادت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، إلى 83.23 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتًا، أو 0.2 بالمئة أيضًا، إلى 78.03 دولار للبرميل.

وقالت الوكالة إن وزراء من "أوبك+" سيعقدون اجتماعات اليوم لمناقشة خفض إضافي في إنتاج النفط العام المقبل من أجل دعم السوق، ولم يتم تحديد حجم الخفض الإضافي، لكن يتوقع أن يتراوح بين مليون ومليوني برميل يوميًا.

--(بترا)

رصد/ا ص / رس / س س

30/11/2023 12:54:27