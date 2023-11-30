الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا
التاريخ
11/30/2023 2:34:02 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 30 تشرين الثاني (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 48 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم وطولكرم وقلقيلية وأريحا وطوباس وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت هؤلاء المواطنين.
--(بترا)
م ف/اص/ ف ج
30/11/2023 12:33:53
MENAFN30112023000117011021ID1107517679
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