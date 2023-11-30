الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 30 تشرين الثاني (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 48 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم وطولكرم وقلقيلية وأريحا وطوباس وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت هؤلاء المواطنين.

--(بترا)

م ف/اص/ ف ج

30/11/2023 12:33:53