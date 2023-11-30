4 ميداليات ملونة لمنتخب الناشئين في بطولة آسيا لسباحة الزعانف

4 ميداليات ملونة لمنتخب الناشئين في بطولة آسيا لسباحة الزعانف
التاريخ
11/30/2023 2:34:01 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- حقق المنتخب الوطني لسباحة الزعانف للناشئين اربع ميداليات (ذهبية واحدة وفضية و وبرونزيتان)، وذلك في ختام مشاركته ببطولة آسيا بنسختها الثامنة عشرة والتي استضافتها مدينة بوكيت التايلاندية.
وبحسب خبر صدر عن اللجنة الأولمبية، اليوم الخميس، نجح اللاعب سري الحرازنة في حصد ثلاث ميداليات من بينها ذهبية ضمن سباق 1500 متر زعانف مونو، وفضية في سباق 200 متر ، وبرونزية في سباق 400 متر،فيما نالت اللاعبة تولين الحرازنة برونزية سباق 1500متر .
--(بترا)
خ خ /اص / س س
30/11/2023 12:33:22
MENAFN30112023000117011021ID1107517678
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