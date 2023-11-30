وزير الأشغال يتفقد طريق العقبة الخلفي والنقب الحميمة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 30 تشرين الثاني (بترا)-أمين المعايطة- تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الخميس، سير العمل في مشروعي صيانة طريق العقبة الخلفي و إعادة تأهيل طريق النقب-الحميمة.

واكد خلال جولة ميدانية على الطريق الصحراوي بين منطقة النقب والعقبة أن الوزارة تولي الطرق الواصلة الى مدينة العقبة اهتماما خاصا نظرا لأهميتها الاقتصادية والسياحية والاجتماعية ،موضحا أن رسالة الوزارة تتمثل بربط المدن والقرى والتجمعات السكانية والاقتصادية والدول المجاورة بشبكة من الطرق المتميزة .

و أوضح أن الوزارة ماضية في تنفيذ الخطط والبرامج التي تسهم بتعزيز موقع المملكة ورفد مسار التنمية الاقتصادية ومواصلة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتحديث وتحقيق الاستدامة وجذب الاستثمار ،لافتا الى أن الطريق الصحراوي هو الشريان الرئيسي للمملكة، ولاسيما انه يربط العقبة باعتبارها المنفذ البحري الوحيد للأردن بالعاصمة عمان وبجميع المحافظات.

وكشف المهندس أبو السمن عن وجود خطط لاستكمال صيانة وتعبيد أجزاء أخرى من الطريق خلال العام المقبل في المنطقة الممتدة من المريغة الى رأس النقب، وبعض الأجزاء في منطقة القويرة ومثلث رم.

وحول طريق العقبة الخلفي، بين أن نسبة الإنجاز في مشروع صيانة وتأهيل الطريق بلغت نحو 90 بالمئة،متوقعا الانتهاء من جميع الأعمال في المشروع خلال أسابيع،وذلك ضمن المدة المقررة لتنفيذ الأعمال.

ويمتد المشروع من تقاطع وادي اليتم وحتى تقاطع جسر الترخيص ( البرديني )، وهو ممر اقتصادي حيوي تسلكه الشاحنات من والى ميناء العقبة ويعد شريانًا حيويًا للميناء ومنطقة العقبة الاقتصادية والعديد من المنشآت الصناعية في العاصمة عمان ومحافظات المملكة.

وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد بدأت في شهر أيار الماضي بمشروع تحسين وإعادة تأهيل طبقات الرصف للمسرب الايسر من الطريق وأجزاء متفرقة من المسرب الأيمن وبطول إجمالي نحو 17 كيلومترا وبكلفة بلغت 2.8 مليون دينار .

كما بلغت كلفة مشروع إعادة تأهيل وتحسين الطريق الممتد من رأس النقب إلى منطقة الحميمة، الواقع على امتداد الطريق الصحراوي نحو مدينة العقبة و بطول 17 كيلومترا تقريبا نحو 24 مليون دينار.

يذكر ان الوزارة عملت على تجهيز تحويلات مرورية في مواقع العمل، وتقسيم العمل لعدة أجزاء لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق، حيث تم تجهيز التحويلات المرورية بعناصر السلامة العامة.

--(بترا)

ا م/اص / س س

30/11/2023 12:32:17