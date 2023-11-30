من راجعين لـ تلك قضية.. هكذا دعم أمير عيد القضية الفلسطينية

MENAFN - Youm7) منذ بداية انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي اتجاه الفلسطينيين وتجريد الشعب الفلسطيني من حقوقهم الإنسانية وقتلهم، يحاول عدد كبير من النجوم إيصال كل ما يحدث من انتهاكات للفلسطينيين للعالم و إيصال صوتهم من خلال نشر كل الصور والفيديوهات عبر حساباتهم على السوشيال ميديا أو تأليف أغنيات ونشرها دعما للقضية.

ومن هؤلاء النجوم النجم أمير عيد مؤسس فريق كايروكى، حيث شارك الشهر الماضى في أوبريت راجعين و ضم 25 نجما من الوطن العربى دعما للقضية الفلسطينية، و مقطع أمير عيد قال فيه:"

كل الدنيا بلادي وأرضي في كل مكان - كل الدنيا بلادي من قديم الزمان - الفروق بينا حدود - كلام على الورق مكتوب - والمكتوب أصبح قيود - تمنعني أشوف بلادي".

ولم يقف أمير عيد عند ذلك فقط بل ظل مهموما بالقضية الفلسطينية، وظل ينشر صور وفيديوهات عبر حسابه على إنستجرام دعما للفلسطينيين، كما طرح فريق كايروكى، منذ قليل، أغنية جديدة بعنوان"تلك قضية"، على اليوتيوب دعما للشعب الفلسطيني و الأغنية من كلمات الشاعر مصطفى إبراهيم وتم ترجمة الأغنية للغة الإنجليزية حتى تصل لأكبر عدد ممكن في العالم ويروا ماذا يحدث للفلسطينيين من انتهاكات غير إنسانية من جيش الاحتلال

وقام بالترجمة ولاء كمال.

ومن

كلمات أغنية تلك قضية " كيف أصدق هذا العالم، لما بيحكي عن الإنسان؟ شايف أم بتبكي ضناها علشان مات في الغارة جعان

ويساوي المقتول بالقاتل بشرف ونزاهة وحيادية

وتلك قضية وتلك قضية".







