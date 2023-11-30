كنزي عمرو دياب تفتتح معرضها الفنى فى لندن بحضور الهضبة.. صور

(MENAFN
- Youm7) افتتحت كنزي دياب ابنة الفنان عمرو دياب في لندن، أمس معرضها الفني الأول بعنوان "يوميات حياتي" بمشاركة صديقتها كريستينا، وذلك بحضور والدها النجم الكبير عمرو ديا الذي حرص على دعم ابنته في خطواتها الفنية.
المعرض يهدف لدعم مواهب الفتيات العربيات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في جميع المجالات، وشهد المعرض مجموعة من التصميمات الفنية لفنانات شابات من مختلف البلدان .
شهد المعرض حضور عائلة كنزي دياب وفي مقدمتهم النجم عمرو دياب وأشقائها عبد الله وجانا وكذلك والدتها السيدة زينة عاشور .
عمرو دياب يتوسط ابنته كنزي وصديقتها
كنزى وصديقتها بصحبة والدها عمرو دياب
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