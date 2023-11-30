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كنزي عمرو دياب تفتتح معرضها الفنى فى لندن بحضور الهضبة.. صور

11/30/2023 2:32:37 PM
(MENAFN- Youm7) افتتحت كنزي دياب ابنة الفنان عمرو دياب في لندن، أمس معرضها الفني الأول بعنوان "يوميات حياتي" بمشاركة صديقتها كريستينا، وذلك بحضور والدها النجم الكبير عمرو ديا الذي حرص على دعم ابنته في خطواتها الفنية.

المعرض يهدف لدعم مواهب الفتيات العربيات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في جميع المجالات، وشهد المعرض مجموعة من التصميمات الفنية لفنانات شابات من مختلف البلدان .

شهد المعرض حضور عائلة كنزي دياب وفي مقدمتهم النجم عمرو دياب وأشقائها عبد الله وجانا وكذلك والدتها السيدة زينة عاشور .


عمرو دياب يتوسط ابنته كنزي وصديقتها



كنزى وصديقتها بصحبة والدها عمرو دياب





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