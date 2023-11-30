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عمرو الفقي: عرض الدراما المصرية باللغة الهندية يفتح أسواقا جديدة للفن المصري

11/30/2023 2:32:37 PM
(MENAFN- Youm7) أبرمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اتفاقاتها الأولى لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تلفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، وفى هذا السياق قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة المتحدة تحاول توسيع الأسواق في دول شرق آسيا وجنوب آسيا، وكذلك نحاول فتح أسواق في أمريكا الجنوبية.

وتابع عمرو الفقي: "الدراما المصرية هي القوة الناعمة لمصر، وانتشارها في منتهى الأهمية من الناحية الاقتصادية والثقافية، وهذه هى المرة الأولى للدراما المصرية أن تذاع في مكان آخر، وإن شاء الله ستكون هناك خطوات مستقبلاً سنعلن عنها".

وأبرمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اتفاقاتها الأولى لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تلفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، وذلك فى خطوة هى الأولى من نوعها لوصول المحتوى الدرامي المصري خارج نطاق الوطن العربي، وهو الأمر الذي سيفتح أسواق جديدة للدراما المصرية، ويساهم في انطلاق الفن المصري والوصول به إلى آفاق أبعد في الانتشار والتأثير.

ويعد الاتفاق بداية لتعاقد كبير في مجال صناعة الدراما والسينما مع الشركة الهندية سوبركلاستر برودكشن لتوزيع الأعمال المصرية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، وتم توقيع الاتفاق بين عمرو الفقي العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشهاب الدين شودري.







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