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تعرف على قائمة جوائز جمعية نقاد السينما بـ نيويورك

11/30/2023 2:32:37 PM
(MENAFN- Youm7) أقيم منذ قليل، حفل جوائز جميعة نقاد السينما في نيويورك، تأسست المنظمة عام 1935، وتضم في عضويتها نقادًا من الصحف اليومية والصحف الأسبوعية والمجلات والمنشورات المؤهلة ذات الاهتمام العام عبر الإنترنت، وفى بداية شهر ديسمبر من كل عام، تجتمع المجموعة في نيويورك للتصويت على جوائز أفلام العام السابق.



ومن المقرر تسليم الجوائز في نيويورك في يناير من العام المقبل 2024، وهذه قائمة الفائزين:



أفضل فيلم: Killers of the Flower Moon

أفضل مخرج: كريستوفر نولان - Oppenheimer

افضل ممثل: رانز روجوفسكي - Passages

أفضل ممثلة: ليلي جلادستون - Killers of the Flower Moon

أفضل سيناريو: May December

أفضل ممثل مساعد: تشارلز ميلتون - May December

أفضل ممثلة مساعدة: دافين جوي راندولف -
The Holdovers

أفضل فيلم رسوم متحركة: The Boy and the Heron

أفضل تصوير سينمائي: Oppenheimer

أفضل أول تجرة سينمائية: Past Lives

أفضل فيلم عالمي: Anatomy of a Fall

أفضل فيلم روائي: Menus-Plaisirs - Les Troisgros












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