تعرف على قائمة جوائز جمعية نقاد السينما بـ نيويورك

(MENAFN
- Youm7) أقيم منذ قليل، حفل جوائز جميعة نقاد السينما في نيويورك، تأسست المنظمة عام 1935، وتضم في عضويتها نقادًا من الصحف اليومية والصحف الأسبوعية والمجلات والمنشورات المؤهلة ذات الاهتمام العام عبر الإنترنت، وفى بداية شهر ديسمبر من كل عام، تجتمع المجموعة في نيويورك للتصويت على جوائز أفلام العام السابق.
ومن المقرر تسليم الجوائز في نيويورك في يناير من العام المقبل 2024، وهذه قائمة الفائزين:
أفضل فيلم: Killers of the Flower Moon
أفضل مخرج: كريستوفر نولان - Oppenheimer
افضل ممثل: رانز روجوفسكي - Passages
أفضل ممثلة: ليلي جلادستون - Killers of the Flower Moon
أفضل سيناريو: May December
أفضل ممثل مساعد: تشارلز ميلتون - May December
أفضل ممثلة مساعدة: دافين جوي راندولف -
The Holdovers
أفضل فيلم رسوم متحركة: The Boy and the Heron
أفضل تصوير سينمائي: Oppenheimer
أفضل أول تجرة سينمائية: Past Lives
أفضل فيلم عالمي: Anatomy of a Fall
أفضل فيلم روائي: Menus-Plaisirs - Les Troisgros
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