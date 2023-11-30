مسلسل زينهم.. كيف تختار شريك حياتك المناسب؟

(MENAFN
- Youm7)
يتابع الكثير من الأشخاص خلال هذه الفترة مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود ، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، احمد الرافعى، عماد رشاد، هناء الشوربجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل، يعرض حاليا على شاشة on.
وتدور أحداثه حول زينهم الطبيب الشرعى الذى يعمل بالمشرحة ويعيش مع والدته التي تردد على مسامعه طوال الوقت ضرورة أن يتزوج قبل أن يشيب، وضغطها عليه يجعله يحتار بين فتاتين، حتى يرضى والدته.
وحيرة زينهم بطل المسلسل قد يقع فيها الكثير من الشباب، ولتجنبها نستعرض في هذا التقرير، بعض النصائح التي تساعدك على إيجاد شريك حياتك المناسب لك، وفقاً لما ذكره موقع "psychcentral".
نصائح للعثور على شريك حياة مناسب
المظهر ليس كل شيء
عند البحث عن شريك حياة، يفضل تجنب الانبهار والإنجذاب للمظهر الخارجي، والاهتمام بالصفات الشخصية التي يتمتع بها شريك الحياة، وقياس مدى التوافق بينها وبين صفاتك الشخصية حتى تختار الشريك المناسب لك.
مسلسل زينهم مراقبة السلوك
الطبيعة الأساسية للإنسان لا تتغير أبدًا، سواء كان هادئًا، أو غاضبًا، أو مسيطرًا، لذلك يجب مراقبة سلوك شريك الحياة المستقبلي وطريقة تعامله مع الآخرين، لمعرفة مدى القدرة على التعامل معه من عدمه.
مشهد آخر من مسلسل زينهم
التواصل
يجب معرفة أيضاً هل يمكن التواصل مع الشريك المستقبلي من عدمه، من خلال التحدث معه في كل أمور الحياة لاكتشاف هل هناك اهتمامات مشتركة بينكما أم لا، حيث يساعد ذلك في توضيح مدى التوافق والاختلاف بينكما.
مشهد من مسلسل زينهم أوجه التشابه والاختلاف
يفضل عند اختيار شريك الحياة المستقبلي اكتشاف مدى التوافق والاختلاف بينكما، لتحديد مدى نجاح وفشل العلاقة في المستقبل.
تجنب اختيار شريك مختلف في مستوى معيشتك
الزواج هو اتحاد بين أسرتين وليس شخصين، لذلك يفضل اختيار شريك حياة متوافق معك في مستوى معيشتك حتى يستطيع التأقلم مع ظروفك المادية وتتجنب بذلك حدوث أي خلافات في المستقبل.
الاحترام المتبادل
الاحترام المتبادل من أساسيات العلاقة الزوجية، لذلك قبل اختيار شريك الحياة المستقبلي يجب التأكد من وجود إحترام متبادل بينكما وتوافق في كل شيء.
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