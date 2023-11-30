مسلسل زينهم.. كيف تختار شريك حياتك المناسب؟

يتابع الكثير من الأشخاص خلال هذه الفترة مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود ، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، احمد الرافعى، عماد رشاد، هناء الشوربجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل، يعرض حاليا على شاشة on.





وتدور أحداثه حول زينهم الطبيب الشرعى الذى يعمل بالمشرحة ويعيش مع والدته التي تردد على مسامعه طوال الوقت ضرورة أن يتزوج قبل أن يشيب، وضغطها عليه يجعله يحتار بين فتاتين، حتى يرضى والدته.





وحيرة زينهم بطل المسلسل قد يقع فيها الكثير من الشباب، ولتجنبها نستعرض في هذا التقرير، بعض النصائح التي تساعدك على إيجاد شريك حياتك المناسب لك، وفقاً لما ذكره موقع "psychcentral".







نصائح للعثور على شريك حياة مناسبالمظهر ليس كل شيء

عند البحث عن شريك حياة، يفضل تجنب الانبهار والإنجذاب للمظهر الخارجي، والاهتمام بالصفات الشخصية التي يتمتع بها شريك الحياة، وقياس مدى التوافق بينها وبين صفاتك الشخصية حتى تختار الشريك المناسب لك.

مسلسل زينهم مراقبة السلوك

الطبيعة الأساسية للإنسان لا تتغير أبدًا، سواء كان هادئًا، أو غاضبًا، أو مسيطرًا، لذلك يجب مراقبة سلوك شريك الحياة المستقبلي وطريقة تعامله مع الآخرين، لمعرفة مدى القدرة على التعامل معه من عدمه.

مشهد آخر من مسلسل زينهم





التواصل

يجب معرفة أيضاً هل يمكن التواصل مع الشريك المستقبلي من عدمه، من خلال التحدث معه في كل أمور الحياة لاكتشاف هل هناك اهتمامات مشتركة بينكما أم لا، حيث يساعد ذلك في توضيح مدى التوافق والاختلاف بينكما.

مشهد من مسلسل زينهم أوجه التشابه والاختلاف

يفضل عند اختيار شريك الحياة المستقبلي اكتشاف مدى التوافق والاختلاف بينكما، لتحديد مدى نجاح وفشل العلاقة في المستقبل.





تجنب اختيار شريك مختلف في مستوى معيشتك

الزواج هو اتحاد بين أسرتين وليس شخصين، لذلك يفضل اختيار شريك حياة متوافق معك في مستوى معيشتك حتى يستطيع التأقلم مع ظروفك المادية وتتجنب بذلك حدوث أي خلافات في المستقبل.





الاحترام المتبادل

الاحترام المتبادل من أساسيات العلاقة الزوجية، لذلك قبل اختيار شريك الحياة المستقبلي يجب التأكد من وجود إحترام متبادل بينكما وتوافق في كل شيء.







