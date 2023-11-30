ليه بنحس بالجوع أكتر فى الشتاء؟ اعرف السبب وإزاى تحافظ على وزنك

MENAFN - Youm7) مع بداية فصل الشتاءيشعر الكثيرون بالجوعفى الكثير من الأوقات والرغبة فى الإفراط فى تناول الطعام عن أى موسم آخر، ما يدفعهم إلى تناول وجبات إضافية وخفيفة طوال اليوم، ونستعرض من خلال التقرير المنشور على موقع "vitality" أسباب تناول الكثير من الطعام خلال موسم الشتاء.





انخفاض درجة الحرارة

تقل درجة حرارة الجسم فى الأيام الباردة، ما يجعل الجسم يحرص على تخزين كميات أكبر من السعرات الحرارية، ليبقى دافئا، وهذا السبب الأول للرغبة فى الإفراط بتناول الطعام فى الشتاء.





قلة التعرض للشمس

يعرف الشتاء بقصر نهاره، لذلك يتعرض الشخص خلال فترة بسيطة لأشعة للشمس، ما يتسبب فى انخفاض نسبة فيتامين د، وتقل مستويات السيروتونين وهو ناقل عصبى مرتبط بمشاعر المتعة والفرح، وانخفاضهما خلال موسم الشتاء يعزز الرغبة الشديدة فى تناول الكربوهيدرات.





الأطباق المشهورة في الشتاء

اشتهر الشتاء بأكلات غنية وثقيلة ترجع إلى ثقافة منتشرة مميزة لكل بلد، حيث يرتبط موسم الشتاء فى مصر بأكلات ومشروبات خاصة ومميزة مثل حساء العدس، والبطاطا، والكشك الصعيدى، ومشروب السلحب وجميعهم يتميزون

بالسعرات الحرارية العالية.

مشروب المغات





البقاء بالمنزل

عند تقلب الأحوال الجوية وهطول الأمطار، يتجه الكثيرون إلى البقاء فى المنزل وغالبا ما يتكاسلون عن الذهاب لأعمالهم بسبب البرودة الشديدة، ويفضلون الجلوس أمام التلفاز، وتناول الوجبات الغذائية والحلوى.





ولتجنب زيادة الوزن يجب اتباع الآتى..

تناول وجبات صحية تحتوى على الخضراوات الغنية بالألياف الغذائية، والبروتين، وتحتوى على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية.

بروتين وخضار

الخروج فى أوقات سطوع الشمس للحصول على فيتامين د وزيادة مستوى السيروتونين، ما يقلل الشعور بالاضطرابات والتوتر.

التعرض للشمس خلال الشتاء

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، فهى تحسن الحالة المزاجية وتجعل الشخص يتوقف عن التفكير فى تناول الطعام، وبالتالى يحرق المزيد من السعرات الحرارية.