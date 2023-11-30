ليه بنحس بالجوع أكتر فى الشتاء؟ اعرف السبب وإزاى تحافظ على وزنك

(MENAFN
- Youm7) مع بداية فصل الشتاء
يشعر الكثيرون بالجوع
فى الكثير من الأوقات والرغبة فى الإفراط فى تناول الطعام عن أى موسم آخر، ما يدفعهم إلى تناول وجبات إضافية وخفيفة طوال اليوم، ونستعرض من خلال التقرير المنشور على موقع "vitality" أسباب تناول الكثير من الطعام خلال موسم الشتاء.
انخفاض درجة الحرارة
تقل درجة حرارة الجسم فى الأيام الباردة، ما يجعل الجسم يحرص على تخزين كميات أكبر من السعرات الحرارية، ليبقى دافئا، وهذا السبب الأول للرغبة فى الإفراط بتناول الطعام فى الشتاء.
قلة التعرض للشمس
يعرف الشتاء بقصر نهاره، لذلك يتعرض الشخص خلال فترة بسيطة لأشعة للشمس، ما يتسبب فى انخفاض نسبة فيتامين د، وتقل مستويات السيروتونين وهو ناقل عصبى مرتبط بمشاعر المتعة والفرح، وانخفاضهما خلال موسم الشتاء يعزز الرغبة الشديدة فى تناول الكربوهيدرات.
الأطباق المشهورة في الشتاء
اشتهر الشتاء بأكلات غنية وثقيلة ترجع إلى ثقافة منتشرة مميزة لكل بلد، حيث يرتبط موسم الشتاء فى مصر بأكلات ومشروبات خاصة ومميزة مثل حساء العدس، والبطاطا، والكشك الصعيدى، ومشروب السلحب وجميعهم يتميزون
بالسعرات الحرارية العالية.
مشروب المغات
البقاء بالمنزل
عند تقلب الأحوال الجوية وهطول الأمطار، يتجه الكثيرون إلى البقاء فى المنزل وغالبا ما يتكاسلون عن الذهاب لأعمالهم بسبب البرودة الشديدة، ويفضلون الجلوس أمام التلفاز، وتناول الوجبات الغذائية والحلوى.
ولتجنب زيادة الوزن يجب اتباع الآتى..
تناول وجبات صحية تحتوى على الخضراوات الغنية بالألياف الغذائية، والبروتين، وتحتوى على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية.
بروتين وخضار
الخروج فى أوقات سطوع الشمس للحصول على فيتامين د وزيادة مستوى السيروتونين، ما يقلل الشعور بالاضطرابات والتوتر.
التعرض للشمس خلال الشتاء
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، فهى تحسن الحالة المزاجية وتجعل الشخص يتوقف عن التفكير فى تناول الطعام، وبالتالى يحرق المزيد من السعرات الحرارية.
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