اختبار يكشف جوانب عن شخصيتك لم تدركها بعد.. هتتفاجئ من نفسك

(MENAFN
- Youm7)
يكشف اختيارنا لقطع الملابس التي نرتديها وكذلك تعاملنا مع من حولنا عن صفات كثيرة نتمتع بها وقد لا ندركها عن أنفسنا، ومن خلال هذا الاختبار قد تدرك صفة من صفاتك الشخصية، وفقاً لما ذكره موقع "brightside.".
يعتمد هذا الاختبار على تخيل إذا كنت في غرفة يوجد بها طفل رضيع مستلقى على الأريكة ويصرخ ومن ناحية أخرى يوجد كلب يأكل قطع من الأريكة وهاتف المنزل يرن وفى نفس الوقت توجد غلاية مياه ساخنة على البوتاجاز، واختيارك لأى منهما يشير إلى صفة من صفاتك الشخصية.
اختبار يكشف شخصيتك
إيقاف تشغيل الغلاية
إذا اختار الشخص إيقاف الغلاية، فهذا يعني إنه شخص عاطفي وسريع الغضب، لذلك يميل لاتخاذ القرارات في وقت قصير ولن يمنعه شيء من تحقيق هدفه، كما يشير هذا الاختيار إلى اهتمام الشخص بسلامة وعدم حبه للمفاجآت .
إيقاف الغلاية
الرد على المكالمة الهاتفية
الرد على الهاتف يمكن أن هذا الشخص دبلوماسي، ويتقبل أخطاء الآخرين، وقادر على القيام بأشياء كثيرة في نفس الوقت، كما يتواصل مع الآخرين بسهولة ويستمتع بكونه في دائرة الضوء.
الرد على الهاتف تهدئة الطفل الباكي
اختيار تهدئة الطف أولاً، فهذا يعنى إنه شخص هادئ ويحب مساعدة الآخرين ومستعد للتضحية بنفسه من أجل من حوله، ويقدر العلاقات الإنسانية، كما إنه يخشى الوحدة .
تهدئة الطفل
إيقاف الكلب عن قضم الأريكة
وهذا الاختيار يعنى أن هذا الشخص يخشى الفوضى ولا يتحملها في حياته، ويفضل أن يظل كل شيء تحت السيطرة، ويهتم بالأشياء المادية.
إيقاف الكلب
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