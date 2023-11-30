اختبار يكشف جوانب عن شخصيتك لم تدركها بعد.. هتتفاجئ من نفسك

يكشف اختيارنا لقطع الملابس التي نرتديها وكذلك تعاملنا مع من حولنا عن صفات كثيرة نتمتع بها وقد لا ندركها عن أنفسنا، ومن خلال هذا الاختبار قد تدرك صفة من صفاتك الشخصية، وفقاً لما ذكره موقع "brightside.".





يعتمد هذا الاختبار على تخيل إذا كنت في غرفة يوجد بها طفل رضيع مستلقى على الأريكة ويصرخ ومن ناحية أخرى يوجد كلب يأكل قطع من الأريكة وهاتف المنزل يرن وفى نفس الوقت توجد غلاية مياه ساخنة على البوتاجاز، واختيارك لأى منهما يشير إلى صفة من صفاتك الشخصية.

اختبار يكشف شخصيتك





إيقاف تشغيل الغلاية

إذا اختار الشخص إيقاف الغلاية، فهذا يعني إنه شخص عاطفي وسريع الغضب، لذلك يميل لاتخاذ القرارات في وقت قصير ولن يمنعه شيء من تحقيق هدفه، كما يشير هذا الاختيار إلى اهتمام الشخص بسلامة وعدم حبه للمفاجآت .

إيقاف الغلاية





الرد على المكالمة الهاتفية

الرد على الهاتف يمكن أن هذا الشخص دبلوماسي، ويتقبل أخطاء الآخرين، وقادر على القيام بأشياء كثيرة في نفس الوقت، كما يتواصل مع الآخرين بسهولة ويستمتع بكونه في دائرة الضوء.

الرد على الهاتف تهدئة الطفل الباكي

اختيار تهدئة الطف أولاً، فهذا يعنى إنه شخص هادئ ويحب مساعدة الآخرين ومستعد للتضحية بنفسه من أجل من حوله، ويقدر العلاقات الإنسانية، كما إنه يخشى الوحدة .

تهدئة الطفل





إيقاف الكلب عن قضم الأريكة

وهذا الاختيار يعنى أن هذا الشخص يخشى الفوضى ولا يتحملها في حياته، ويفضل أن يظل كل شيء تحت السيطرة، ويهتم بالأشياء المادية.

إيقاف الكلب







