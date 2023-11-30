-->

Friday, 01 December 2023 07:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اختبار يكشف جوانب عن شخصيتك لم تدركها بعد.. هتتفاجئ من نفسك

11/30/2023 2:32:33 PM
(MENAFN- Youm7)

يكشف اختيارنا لقطع الملابس التي نرتديها وكذلك تعاملنا مع من حولنا عن صفات كثيرة نتمتع بها وقد لا ندركها عن أنفسنا، ومن خلال هذا الاختبار قد تدرك صفة من صفاتك الشخصية، وفقاً لما ذكره موقع "brightside.".


يعتمد هذا الاختبار على تخيل إذا كنت في غرفة يوجد بها طفل رضيع مستلقى على الأريكة ويصرخ ومن ناحية أخرى يوجد كلب يأكل قطع من الأريكة وهاتف المنزل يرن وفى نفس الوقت توجد غلاية مياه ساخنة على البوتاجاز، واختيارك لأى منهما يشير إلى صفة من صفاتك الشخصية.


اختبار يكشف شخصيتك


إيقاف تشغيل الغلاية

إذا اختار الشخص إيقاف الغلاية، فهذا يعني إنه شخص عاطفي وسريع الغضب، لذلك يميل لاتخاذ القرارات في وقت قصير ولن يمنعه شيء من تحقيق هدفه، كما يشير هذا الاختيار إلى اهتمام الشخص بسلامة وعدم حبه للمفاجآت .


إيقاف الغلاية


الرد على المكالمة الهاتفية

الرد على الهاتف يمكن أن هذا الشخص دبلوماسي، ويتقبل أخطاء الآخرين، وقادر على القيام بأشياء كثيرة في نفس الوقت، كما يتواصل مع الآخرين بسهولة ويستمتع بكونه في دائرة الضوء.


الرد على الهاتف تهدئة الطفل الباكي

اختيار تهدئة الطف أولاً، فهذا يعنى إنه شخص هادئ ويحب مساعدة الآخرين ومستعد للتضحية بنفسه من أجل من حوله، ويقدر العلاقات الإنسانية، كما إنه يخشى الوحدة .


تهدئة الطفل


إيقاف الكلب عن قضم الأريكة

وهذا الاختيار يعنى أن هذا الشخص يخشى الفوضى ولا يتحملها في حياته، ويفضل أن يظل كل شيء تحت السيطرة، ويهتم بالأشياء المادية.


إيقاف الكلب









MENAFN30112023000132011024ID1107517666

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث