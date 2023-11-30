5 لغات الأكثر استخداماً حول العالم.. على رأسها العربي والصيني

(MENAFN
- Youm7) هل فكرت يوما كمْ لغة يتم استخدامها حول العالم، فقط يعتقد البعض أن العالم لا يستخدم إلا الثلاث لغات الأساسية وهى العربية والإنجليزية والفرنسية، إلى جانب بعض اللغات مثل الألمانية والإسبانية، ولكن على الرغم من أنهم يعتبرون من أشهر اللغات إلا أن هناك أكثر من 7000 لغة يتم التحدث بها حول العالم، وعلى الرغم من ذلك هناك قائمة باللغات الأساسية التي يتم استخدامها حول العالم، ونستعرض فى هذا التقرير، قائمة بأكثر اللغات المستخدمة حول العالم وفقاً لما نشره موقع "thetravel".
اللغات اللغة العربية
اللغة العربية هي إحدى اللغات الأكثر انتشاراً في العالم، يتم التحدث بها على نطاق واسع في العديد من وجهات السفر الشهيرة، بما في ذلك الأردن ومصر وتنزانيا والمغرب، ويصل عدد المتحدثين بها 274 مليونا، أما الدول التى تتحدث باللغة العربية فهى، الجزائر، البحرين، تشاد، جزر القمر، جيبوتي، مصر، إريتريا، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين ، قطر، المملكة العربية السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تنزانيا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.
اللغة الإنجليزية
لم تتخل اللغة الإنجليزية عن أن تكون اللغة الأولى فى العديد من الدول فهي اللغة الرسمية في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم واللغة الأولى من اللغات الأجنبية.
اللغة لغة الماندرين الصينية
هناك سبعة إلى عشرة أنواع مختلفة من اللغات الصينية المستخدمة في العالم، ولكن لغة الماندرين هي الأكثر انتشارا، حيث إن عدد المتحدثين بها: 1.138 مليار، وأكثر الدول التي تستخدم تلك اللغة هى الصين وتايوان وسنغافورة.
اللغة الإسبانية
تعد اللغة الإسبانية واحدة من أكثر اللغات المفيدة في العالم التي يمكن للمسافرين تعلمها، فهي لغة قيمة يجب أن تكون لديك معرفة أساسية بها، حيث يصل عدد مستخدميها حوالي: 559.1 مليون، أما البلدان التي تتحدث بها فهى الأرجنتين، بوليفيا، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غينيا الاستوائية، جواتيمالا، هندوراس، المكسيك، نيكاراجوا، بنما، باراجواي، بيرو، إسبانيا، أوروجواي، فنزويلا، وبورتوريكو.
تعلم اللغة اللغة الفرنسية
تعد اللغة الفرنسية أيضاً واحدة من أكثر اللغات انتشارا حول العالم، وهي اللغة الرسمية في مقاطعة كيبيك الكندية، أما البلدان التي تعتبر لغتها الرسمية: فرنسا، بلجيكا، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، كندا، تشاد، ساحل العاج، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، غينيا الاستوائية، هايتي، لوكسمبورج، مدغشقر، مالي، موناكو، النيجر، رواندا، السنغال، سيشيل، سويسرا، توغو، وفانواتو
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