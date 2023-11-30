5 لغات الأكثر استخداماً حول العالم.. على رأسها العربي والصيني

MENAFN - Youm7) هل فكرت يوما كمْ لغة يتم استخدامها حول العالم، فقط يعتقد البعض أن العالم لا يستخدم إلا الثلاث لغات الأساسية وهى العربية والإنجليزية والفرنسية، إلى جانب بعض اللغات مثل الألمانية والإسبانية، ولكن على الرغم من أنهم يعتبرون من أشهر اللغات إلا أن هناك أكثر من 7000 لغة يتم التحدث بها حول العالم، وعلى الرغم من ذلك هناك قائمة باللغات الأساسية التي يتم استخدامها حول العالم، ونستعرض فى هذا التقرير، قائمة بأكثر اللغات المستخدمة حول العالم وفقاً لما نشره موقع "thetravel".

اللغات اللغة العربية

اللغة العربية هي إحدى اللغات الأكثر انتشاراً في العالم، يتم التحدث بها على نطاق واسع في العديد من وجهات السفر الشهيرة، بما في ذلك الأردن ومصر وتنزانيا والمغرب، ويصل عدد المتحدثين بها 274 مليونا، أما الدول التى تتحدث باللغة العربية فهى، الجزائر، البحرين، تشاد، جزر القمر، جيبوتي، مصر، إريتريا، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين ، قطر، المملكة العربية السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تنزانيا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.

اللغة الإنجليزية

لم تتخل اللغة الإنجليزية عن أن تكون اللغة الأولى فى العديد من الدول فهي اللغة الرسمية في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم واللغة الأولى من اللغات الأجنبية.

اللغة لغة الماندرين الصينية

هناك سبعة إلى عشرة أنواع مختلفة من اللغات الصينية المستخدمة في العالم، ولكن لغة الماندرين هي الأكثر انتشارا، حيث إن عدد المتحدثين بها: 1.138 مليار، وأكثر الدول التي تستخدم تلك اللغة هى الصين وتايوان وسنغافورة.

اللغة الإسبانية

تعد اللغة الإسبانية واحدة من أكثر اللغات المفيدة في العالم التي يمكن للمسافرين تعلمها، فهي لغة قيمة يجب أن تكون لديك معرفة أساسية بها، حيث يصل عدد مستخدميها حوالي: 559.1 مليون، أما البلدان التي تتحدث بها فهى الأرجنتين، بوليفيا، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غينيا الاستوائية، جواتيمالا، هندوراس، المكسيك، نيكاراجوا، بنما، باراجواي، بيرو، إسبانيا، أوروجواي، فنزويلا، وبورتوريكو.

تعلم اللغة اللغة الفرنسية

تعد اللغة الفرنسية أيضاً واحدة من أكثر اللغات انتشارا حول العالم، وهي اللغة الرسمية في مقاطعة كيبيك الكندية، أما البلدان التي تعتبر لغتها الرسمية: فرنسا، بلجيكا، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، كندا، تشاد، ساحل العاج، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، غينيا الاستوائية، هايتي، لوكسمبورج، مدغشقر، مالي، موناكو، النيجر، رواندا، السنغال، سيشيل، سويسرا، توغو، وفانواتو



