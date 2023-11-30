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صعود 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها التجارة بنسبة 6.6%

11/30/2023 2:32:30 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفع 12 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 6.6%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.1%، يليه قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والموارد الأساسية بنسبة 1.3%، 1.1%، على التوالي، وقفز قطاعا خدمات النقل والشحن، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.9%، 0.8%، على التوالي، وزاد قطاعا مواد البناء، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.6%.



وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والعقارات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%، فيما تراجعت قطاعات البنوك، والمنسوجات والسلع المعمرة، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.3%، 0.1%، 0.1%، على التوالي، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.



وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر نوفمبر، تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 1.676 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 132.4 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.48% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.31%، والعرب على 8.21%، واستحوذت المؤسسات على 25.97% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.02%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 94.3 مليون جنيه، 46.8 مليون جنيه، 340.4 ألف جنيه، 3.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 92.7 مليون جنيه، 52.1 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 24735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 29657 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 10531 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 5274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 7645 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 6.49% ليغلق عند مستوى 6449 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.91% ليغلق عند مستوى 1509 نقطة.












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