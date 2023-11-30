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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 30-11-2023

11/30/2023 2:32:30 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 30-11-2023.



إيقاف تداول 16 سهمًا
أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المشروعات الصناعية الهندسية، واسيك للتعدين-اسكوم، والأهلي للتنمية والاستثمار، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وأم بي للهندسة، والقاهرة للزيوت والصابون، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والعالمية للاستثمار والتنمية، والعربية لاستصلاح الأراضي.

البورصة تربح 7 مليارات جنيه
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر نوفمبر، تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 1.676 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 132.4 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.48% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.31%، والعرب على 8.21%، واستحوذت المؤسسات على 25.97% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.02%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 94.3 مليون جنيه، 46.8 مليون جنيه، 340.4 ألف جنيه، 3.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 92.7 مليون جنيه، 52.1 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 24735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 29657 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 10531 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 5274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 7645 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 6.49% ليغلق عند مستوى 6449 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.91% ليغلق عند مستوى 1509 نقطة.



وصعدت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:
- آسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 52.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.



- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 35.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.



- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 6.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.86%.



- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 19.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.69%.



- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 72.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.51%.



وضمت الأسهم المتراجعة:
- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 52.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.84%.



- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 29.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.69%.



- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 4.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.71%.



- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 4.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.14%.



- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 18.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.83%.












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