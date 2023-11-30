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أخبار البورصة اليوم الخميس 30-11-2023

11/30/2023 2:32:30 PM
(MENAFN- Youm7) تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 30-11-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر نوفمبر، تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 1.676 تريليون



إيقاف تداول 16 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المشروعات الصناعية الهندسية، واسيك للتعدين-اسكوم، والأهلي للتنمية والاستثمار، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وأم بي للهندسة، والقاهرة للزيوت والصابون، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والعالمية للاستثمار والتنمية، والعربية لاستصلاح الأراضي.



البورصة تربح 7 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر نوفمبر، تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 1.676 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 132.4 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.48% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.31%، والعرب على 8.21%، واستحوذت المؤسسات على 25.97% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.02%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 94.3 مليون جنيه، 46.8 مليون جنيه، 340.4 ألف جنيه، 3.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 92.7 مليون جنيه، 52.1 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 24735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 29657 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 10531 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 5274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 7645 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 6.49% ليغلق عند مستوى 6449 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.91% ليغلق عند مستوى 1509 نقطة.



وصعدت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.



تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للمحابس، والعربية للصناعات الهندسية، والشمس للإسكان والتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى عدد 284 ألف سهم، 30 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 12.6 مليون سهم، 89.1 ألف سهم، على التوالي.



وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي إيديتا للصناعات الغذائية، والحديد والصلب المصرية عدد 817.9 ألف سهم، 5692 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركات روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 80 ألف سهم، 903 ألف سهم، 14.9 ألف سهم، على التوالي.



فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والقاهرة للإسكان والتعمير، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 75 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، 75 ألف سهم، 886.7 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والمجموعة المصرية العقارية، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-الرواد، عدد 1150 سهم، 9 ملايين سهم، 1227 سهم، 441.1 ألف سهم، على التوالي.



واشترى مساهم رئيسي بشركتي الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 300 ألف سهم، 3.9 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 2000 سهم.



أعلنت شركة التعمير والاستشارات الهندسية، شراء المساهم شريف علي يوسف يوسف العلمي عدد 57037 سهم بسعر 34.499 جنيه بقيمة إجمالية 2 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 1.33% إلى 1.85%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.





كما أعلنت شركة رواد السياحة-الرواد، شراء المساهم عبد الله عبد اللطيف محمود محجوب عدد 441.1 ألف سهم بسعر 23.38 جنيه بقيمة إجمالية 10.3 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 8.32% إلى 10.8727%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.





فيما أعلنت شركتا أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى عدد 202 ألف سهم خزينة، والثانية عدد 457 ألف سهم خزينة بجلسة أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 5.41% من أسهم رأس المال.



أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، شراء المساهم BLOM INVEST BANK SAL عدد 3 ملايين سهم بسعر 1.67 جنيه بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.9% إلى 5.14%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.



فيما أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، بيع المساهم شريف علاء أحمد حسن الزيات عدد 12.6 مليون سهم بسعر 44.5 جنيه بقيمة إجمالية 559.6 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 3.045% إلى 1.93%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.





نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023، وحققت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 4.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023، وبلغ صافي الربح 771.2 مليون جنيه.



وحققت شركة أم بي للهندسة، مبيعات بلغت 232.7 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023، وبلغ صافي الربح 24 مليون جنيه.



وحققت شركة التعمير والاستشارات الهندسية، إيرادات نشاط بلغت 298.9 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023، وبلغ صافي الربح 89.7 مليون جنيه.



طاقة عربية

قالت شركة طاقة عربية، إن مجلس الإدارة وافق التقدم بعرض ملزم لشراء عدد من محطات وطنية للبترول، كما كلف المجلس إدارة الشركة بالعمل على تمويل العرض في حالة قبوله من خلال التمويل الذاتي بالشركة، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل والبنوك المختلفة.












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