تعرف على أبرز أعمال الكاتبة رضوى عاشور فى ذكرى رحيلها

(MENAFN
- Youm7) تحل اليوم ذكرى رحيل الكاتبة رضوى عاشور حيث رحلت عن عالمنا يوم 30 نوفمبر عام 2014، وقد تركت خلفها عددا من الأعمال الأدبية الإبداعية والنقدية المهمة، تميز مشروعها الأدبي، في شقه الإبداعي، بتيمات التحرر الوطني والإنساني، إضافة للرواية التاريخية.
ولدت في القاهرة، سنة 1946، درست اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وبعد حصولها على شهادة الماجستير في الأدب المقارن، من نفس الجامعة، انتقلت إلى الولايات المتحدة حيث نالت شهادة الدكتوراه من جامعة ماساتشوستس، بأطروحة حول الأدب الإفريقي الأمريكي.
أصدرت رضوى عاشور أول أعمالها النقدية فى 1977 بعنوان
الطريق إلى الخيمة الأخرى، حول التجربة الأدبية لغسان كنفانى، وفى 1978، صدر لها بالإنجليزية كتاب جبران وبليك، وهى الدراسة نقدية، التى شكلت أطروحتها لنيل شهادة الماجستير سنة 1972.
كانت أول أعمالها الإبداعية أيام طالبة مصرية فى أمريكا (1983)، أتبعتها بإصدار ثلاث روايات (حجر دافئ، خديجة وسوسن وسراج) والمجموعة قصصية رأيت النخل، سنة 1989. توجت هذه المرحلة بإصدارها لروايتها التاريخية ثلاثية غرناطة، سنة 1994، والتى حازت، بفضلها، جائزة أفضل كتاب لسنة 1994 على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب، ونشرت بين 1999 و2012، 4 روايات ومجموعة قصصية وأحدة، من أهمها رواية الطنطورية (2011) ومجموعة تقارير السيدة راء القصصية.
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