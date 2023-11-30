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تعرف على أبرز أعمال الكاتبة رضوى عاشور فى ذكرى رحيلها

11/30/2023 2:32:27 PM
(MENAFN- Youm7) تحل اليوم ذكرى رحيل الكاتبة رضوى عاشور حيث رحلت عن عالمنا يوم 30 نوفمبر عام 2014، وقد تركت خلفها عددا من الأعمال الأدبية الإبداعية والنقدية المهمة، تميز مشروعها الأدبي، في شقه الإبداعي، بتيمات التحرر الوطني والإنساني، إضافة للرواية التاريخية.



ولدت في القاهرة، سنة 1946، درست اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وبعد حصولها على شهادة الماجستير في الأدب المقارن، من نفس الجامعة، انتقلت إلى الولايات المتحدة حيث نالت شهادة الدكتوراه من جامعة ماساتشوستس، بأطروحة حول الأدب الإفريقي الأمريكي.



أصدرت رضوى عاشور أول أعمالها النقدية فى 1977 بعنوان
الطريق إلى الخيمة الأخرى، حول التجربة الأدبية لغسان كنفانى، وفى 1978، صدر لها بالإنجليزية كتاب جبران وبليك، وهى الدراسة نقدية، التى شكلت أطروحتها لنيل شهادة الماجستير سنة 1972.





كانت أول أعمالها الإبداعية أيام طالبة مصرية فى أمريكا (1983)، أتبعتها بإصدار ثلاث روايات (حجر دافئ، خديجة وسوسن وسراج) والمجموعة قصصية رأيت النخل، سنة 1989. توجت هذه المرحلة بإصدارها لروايتها التاريخية ثلاثية غرناطة، سنة 1994، والتى حازت، بفضلها، جائزة أفضل كتاب لسنة 1994 على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب، ونشرت بين 1999 و2012، 4 روايات ومجموعة قصصية وأحدة، من أهمها رواية الطنطورية (2011) ومجموعة تقارير السيدة راء القصصية.
















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