كاثرين رونديل تفوز بجائزة Waterstones لعام 2023 وتعلق: لا أصدق حتى الآن

(MENAFN
- Youm7) فازت الكاتبة كاثرين رونديل بجائزة Waterstones لعام 2023، عن روايتها "مخلوقات مستحيلة" التي تستهدف الأطفال، تدور أحداثها حول عالم لا تزال تعيش فيه جميع مخلوقات الأسطورة.
وقال القائمون على الجائزة، إن رواية مخلوقات مستحيلة مكتمة الأركان لتصلح أن تكون رواية على أكمل وجه، و تعتمد على بناء عالم لا تشوبه شائبة، وسرد قصص مبهرة، ومغامرة وافرة، وتدور
أحداثها حول مكان سحرى لا تزال تعيش فيه جميع المخلوقات الأسطورية، حسب ما ذكر موقع الجارديان البريطانى، وقد تم التصويت على الكتاب باعتباره الكتاب الذي استمتعوا بالتوصية به للقراء خلال العام الماضي.
ومن جانبها قالت كاثرين رونديل: إنها شعرت "بسعادة غامرة حقًا" عند سماعها خبر الفوز، مضيفة"لم أصدق أنى حصلت على الجائزة حتى كتبت لى اللجنة
كتابيًا، لدرجة أننى جعلت المحرر الخاص باللجنة يُظهر لي إثباتًا ما يقوله مكتوباً، مشيرة إلى أن الكتاب "يحتوي على أفضل ما تعلمته وقرأته وكل المنح الدراسية التي حصلت عليها في آخر 15 عامًا من حياتي العملية"
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