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كاثرين رونديل تفوز بجائزة Waterstones لعام 2023 وتعلق: لا أصدق حتى الآن

11/30/2023 2:32:27 PM
(MENAFN- Youm7) فازت الكاتبة كاثرين رونديل بجائزة Waterstones لعام 2023، عن روايتها "مخلوقات مستحيلة" التي تستهدف الأطفال، تدور أحداثها حول عالم لا تزال تعيش فيه جميع مخلوقات الأسطورة.


وقال القائمون على الجائزة، إن رواية مخلوقات مستحيلة مكتمة الأركان لتصلح أن تكون رواية على أكمل وجه، و تعتمد على بناء عالم لا تشوبه شائبة، وسرد قصص مبهرة، ومغامرة وافرة، وتدور
أحداثها حول مكان سحرى لا تزال تعيش فيه جميع المخلوقات الأسطورية، حسب ما ذكر موقع الجارديان البريطانى، وقد تم التصويت على الكتاب باعتباره الكتاب الذي استمتعوا بالتوصية به للقراء خلال العام الماضي.


ومن جانبها قالت كاثرين رونديل: إنها شعرت "بسعادة غامرة حقًا" عند سماعها خبر الفوز، مضيفة"لم أصدق أنى حصلت على الجائزة حتى كتبت لى اللجنة
كتابيًا، لدرجة أننى جعلت المحرر الخاص باللجنة يُظهر لي إثباتًا ما يقوله مكتوباً، مشيرة إلى أن الكتاب "يحتوي على أفضل ما تعلمته وقرأته وكل المنح الدراسية التي حصلت عليها في آخر 15 عامًا من حياتي العملية"







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