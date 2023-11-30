ذكرى ميلاد عبد الباسط عبد الصمد.. مقطع من الحياة الشخصية للمقرئ الشهير

MENAFN - Youm7) تحل اليوم ذكرى ميلاد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وهو واحد من أهم المقرئين في تاريخ الإذاعة المصرية وقد ترك الشيخ عبد الباسط عبد الصمد مئات التسجيلات لسور القرآن الكريم وقد كانت حياته الشخصية مليئة بالقصص والحكايات نذكر منها ما رود في كتاب "غرام المشايخ.. قصص حب وزواج رجال الله" لـ أيمن الحكيم.

كان الشيخ عبد الباسط المولود سنة 1927 هو الثالث فى ترتيب أشقائه الأربعة وكان عمره 19 عاما فقط، عندما ذهب إلى والده يطلب منه أن يزوجه، وكان الزواج المبكر من العادات الراسخة فى الصعيد للبنات والرجال على السواء، فرشحوا له ابنة عمه "رسمية" وكانت تصغره بثلاث سنوات، فتزوجها، وعاش معها فى بيت الأسرة بقرية المراعزة، ورزقه الله منها بثلاث بنات، وهو أمر أثار قلق الأسرة الصعيدية التى ترى فى إنجاب الذكور عزوة لا غنا عنها فاقترحوا أن (يغير عتبته) ويتزوج بمن تأتى له بالعزوة وزينة الحياة الدنيا، لكنه رفض بحسم: الذرية رزق .. واللى يجيبه ربنا كويس".

كان المقرئ الشاب يومها مشغولا بما هو أهم من الإنجاب، كان طموحه قد تخطى الصعيد وبدأت عيونه تتجه نحو المجد فى القاهرة، ولما ذاع صيته فى العاصمة وبدأت الدعوات تنهال عليه ووجد نفسه يقرأ فى مسجد السيدة زينب، وفى الإذاعة الرسمية فإنه حمل طموحه وجاء ليستقر فى شقة متواضعة بجوار المقام الزينبى، وجاءت أسرته من الصعيد لتستقر معه ولما ضاقت بهم شقته الصغيرة انتقل إلى شقة أوسع فى المنيل، وفيها رزقه الله بابنيه التوأم محمد وجمال، فانتقل إلى شقة أكثر اتساعا فى الروضة، أنجبت له فيها زوجته ابنه الثالث خالد وفى شقة جاردن سيتى رزقه الله بولده الرابع طارق، لواء الشرطة والمقرئ الموهوب فيما بعد والذى ورث عن والده حلاوة الصوت والأداء.

ووصل عدد أبناء الشيخ عبد الباسط من البنين والبنات إلى الرقم الحادى عشر أو أحد عشر كوكبا، بتعبير اللواء طارق ولما لم يكن هناك شقة تستوعب هذا العدد فقد كان الحل هو شراء فيلا فى العجوزة أضاف لها مضيفة مستقلة لاستقبال وإقامة ضيوفه الدائمين من الصعيد ولم يكن خيارا بل إجبارا، أن تفرغ أم محمد لإدارة شئون البيت ورعاية الأسرة طوال الليل والنهار، تستيقظ فى السادسة لتجهز أولادها للمدرسة، وفى التاسعة يكون عليها أن توقظ زوجها وتجهز له إفطاره، وتشرف على مظهره قبل خروجه ثم تبدأ التجهيز للغداء، واستقبال الأبناء ومتابعة دروسهم، وإذا كان الشيخ لديه حفل فى الليل لا تنام إلا بعد أن تطمئن لرجوعه وتجهز له العشاء حتى لو تأخر إلى وش الفجر، فلم يكن الشيخ يأكل إلا من يديها.