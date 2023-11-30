انطلاق المؤتمر الثلاثين لاتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة.. صور

MENAFN - Youm7) انطلقت أمس بحضور كوكبة من المؤرخين العرب من مصر والدول العربية فعاليات الجمعية العمومية غير العادية والمؤتمر الثلاثون لاتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة والذي ينتهى مساء اليوم وجاء مؤتمر هذا العام ليحمل عنوان : "العلوم العربية وتأثيراتها العالمية".

بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلتها السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، وقد وقف الحاضرون دقيقة حداد على شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وبعد مراسم الاحتفال بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر وقراها نيابة عن اللجنة الأستاذ الدكتور عبد الحميد عبد الجليل شلبي عضو مجلس إدارة الاتحاد موضحًا ظروف عمل اللجنة وكيفية اختيار الموضوعات المشاركة في المؤتمر ، ثم تحدث الأستاذ الدكتور حسين سيد عبد الله مراد أمين الصندوق عن الأوضاع المالية للاتحاد ، وبعدها تحدث الأستاذ الدكتور طارق منصور محمد أمين عام الاتحاد موضحًا اهم الأنشطة المزمع عقدها في الفترة القادمة وأهم الفعاليات التي قام بها الاتحاد ، وتحدث في هذه الجلسة الأستاذ الدكتور إسماعيل بن محمد البشري نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ، وجاءت الكلمة الختامية للأستاذ الدكتور أحمد الشربيني رئيس مجلس إدارة الاتحاد الذي قدم الشكر في البداية لمجلس إدارة الاتحاد السابق ، كما أوضح آلية عمل المجلس في الفترة الماضية

والصعوبات التي واجهت

مجلس الإدارة وكيف تم التغلب عليها .

تخلل الجلسة الافتتاحية تكريم نخبة من شوامخ المؤرخين العرب وهم: أ.د. فتحي عفيفي بدوي (مصر) ، أ.د. سعد بن عبد العزيز الراشد (السعودية) ، أ.د. عبد الغني محمود محمود (مصر) ، أ.د. محمد السيد عبد الغني (مصر) ، أ.د. وديع فتحي عبد الله (مصر) ، أ.د. إبراهيم القادري بوتشيش (المغرب) ، أ.د. فتحية حسين عقاب

(السعودية) ، أ.د. دلال بنت محمد سليمان السعيد (السعودية) .

وتم في هذه الجلسة آيضًا تسليم جائزة د.عبد الله العلي النعيم للفائزين بها وهم: د.فايز أنور عبد المطلب ( مصر) ، د. عبد الله أحمد همام (مصر) ، د. عمر جمال محمد علي (مصر) ، د. سحر محمد علي دعدع ( السعودية) .

بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية بدأت مراسم اجتماع الجمعية العمومية (غير العادية)

لمناقشة مقترح اللائحة الأساسية لاتحاد المؤرخين العرب "منظمة عربية غير حكومية" ، وبعد مناقشات ومداولات وتعديل بعض البنود أقرت الجمعية العمومية النظام الأساسي للاتحاد.

وبعد انتهاء أعمال الجمعية العمومية بدأت فعاليات الجلسة الأولى وتضمنت خمسة بحوث تناولت فلسفة تاريخ

العلوم عند العرب والمسلمين وتطور مناهجها ، ومصادر العلوم عند العرب النديم في كتابة الفهرست أنموذجًا ، الأثر العالمي لحركة الترجمة في العصر العباسي الأول ، وأثر الترجمة في نشأة وتقدم العلوم العربية والإسلامية ، وأخيرًا المدارس الموسوعية في عصر الدولة الأموية في الأندلس .

وتضمنت الجلسة الثانية آيضًا خمسة بحوث تناولت التعمية والنبؤات وتعبير الرؤى ومايلحق بها وأثرها في الكتابة التاريخية ، علم الأنواء بالمغرب والأندلس خلال العصر الوسيط ، جهود عبد الرحمن الداخل الخازن المروزي وإسهاماته في علم الطبيعة، علاقة علم الرياضيات بعلم الفرائض في العصر المملوكي، البيروني وإسهاماته المبكرة في معرفة قانون الجاذبية العام.

جانب من المؤتمرالمؤتمر



