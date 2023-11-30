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آبل وجوجل تتعمدان إخفاء الذكاء الاصطناعى من قائمة أفضل التطبيقات 2023

11/30/2023 2:32:23 PM
(MENAFN- Youm7) تعمدت شركتا آبل وجوجل من إخفاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومن بينها "تشات جي بي تي" من قائمة أفضل التطبيقات لهذا العام.



وذكر موقع "تك كرانش" التقني أن كلا من آب وجوجل أعلنتا اليوم عن أفضل تطبيقاتهما وألعابهما لهذا العام؛ حيث فاز تطبيق AllTrails للمشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات بجائزة أفضل تطبيق iPhone من Apple لعام 2023، بينما فاز التطبيق التعليمي Imprint: Learn Visually كأفضل تطبيق على Google Play. وفي الوقت نفسه، اتفقت Apple وGoogle على لعبة العام، حيث اختارت كل منهما Honkai: Star Rail لتكون الفائز.



لا تعد قوائم "الأفضل" لنهاية العام مجرد وسيلة لجذب الاهتمام بالتطبيقات والألعاب الجديدة، ولكنها تعمل كوسيلة لقياس حالة أسواق التطبيقات، وما أرادت المنصات نفسها الاحتفال به، وما جذب اهتمام المستهلكين في 2023.



الجدير بالذكر أيضًا أنه لم تقم آبل Apple أو جوجل Google باختيار تطبيق تشات جي بي تي ليكون أفضل تطبيق لهذا العام، على الرغم من النجاح المذهل الذي حققه تطبيق ChatGPT للهاتف المحمول وغيره.



وقال الموقع "وهذا أمر غريب بشكل خاص نظرًا لأن ChatGPT أصبح التطبيق الأسرع نموًا في التاريخ في وقت سابق من هذا العام عندما وصل إلى 100 مليون مستخدم بعد وقت قصير من إطلاقه، تم كسر هذا الرقم القياسي لاحقًا بواسطة Instagram Threads، الذي وصل إلى 100 مليون مستخدم في غضون خمسة أيام فقط، وحتى أكتوبر لا يزال يحتفظ بقاعدة مستخدمين نشطة تقل قليلاً عن 100 مليون".
















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