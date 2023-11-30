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أمازون تطلق روبوت دردشة منافس لـchatgpt يسمى Q

11/30/2023 2:32:23 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت شركة أمازون روبوت الدردشة الآلي الخاص بالذكاء الاصطناعي (AI)، المنافس لـChatGPT، والذى يسمى "Q"، المصمم للموظفين في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وخدمة العملاء، ويتيح للعاملين طرح أسئلة خاصة بشركاتهم.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه من بين مهاراته تلخيص الاجتماعات وشرح كود البرمجة وتحديد موقع المعلومات من مئات وثائق الشركة.

يأتي Q بعد فترة وجيزة من إعلان إيلون ماسك عن روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص به والمسمى Grok والذي سيتم دمجه في X.




كما أنه في منشور بالمدونة، قالت أمازون، إن المساعد الجديد مخصص ليناسب أعمال العميل، تمامًا مثل ChatGPT Enterprise، إصدار ChatGPT للعاملين.



يتوفر Q فقط لمستخدمي Connect (خدمة أمازون لمراكز الاتصال) في أجزاء من الولايات المتحدة، ولكن سيتم طرحه إلى خدمات وبلدان أخرى قريبًا، ومن بين بعض التي تستخدم Q بالفعل شركة سيارات عملاقة، وشركة تكنولوجيا المعلومات Accenture وشركة عالمية للأدوية، بالإضافة إلى شركة أمازون نفسها.



تقول الشركة: "يمكن أن يساعدك Q في الحصول على إجابات سريعة وذات صلة للأسئلة الملحة وحل المشكلات وإنشاء المحتوى واتخاذ الإجراءات باستخدام البيانات والخبرة الموجودة في مستودعات المعلومات الخاصة بشركتك والتعليمات البرمجية وأنظمة المؤسسات".



وأضافت أمازون، "عندما تقوم بالدردشة مع Amazon Q، فإنه يوفر معلومات ونصائح فورية وذات صلة للمساعدة في تبسيط المهام وتسريع عملية اتخاذ القرار والمساعدة في إثارة الإبداع والابتكار في العمل."



يمكن ربط Q ببيانات ومعلومات وأنظمة الأعمال، حتى يتمكن من الحصول على العديد من الإجابات ذات الصلة بالشركة، ولكنها آمنة وغير متاحة للعامة.

ويمكن للموظفين أن يسألوا عن الأشياء التي كان عليهم في السابق البحث عنها عبر مصادر مختلفة، مثل Google Drive وMicrosoft 365 وDropbox، مما يوفر عليهم المهمة الشاقة المتمثلة في البحث في مستندات متعددة.



سيوفر Q الوقت ويزيد من إنتاجية الشركة، على الرغم من أنه قادر أيضًا على أداء نوع الوظائف التي يلجأ عامة الناس بالفعل إلى ChatGPT من أجلها.



يمكن أن يساعد Q في مهام مثل إنشاء منشور مدونة وتلخيص المستندات وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء جداول أعمال الاجتماعات.



وقالت أمازون، إن Q تم تصميمه مع أخذ الأمان والخصوصية في الاعتبار، ولا يستخدم أبدًا المحتوى من عملائه التجاريين لتدريب نماذجه الأساسية.



يأتي ذلك في أعقاب الجدل الدائر حول OpenAI، منشئ ChatGPT، والذي يتم رفعه إلى المحكمة بسبب مزاعم بأنه انتهك قواعد حقوق الطبع والنشر من خلال التدريب على الكتب دون إذن.



تعد أمازون أحدث شركة تقنية تنضم إلى الدردشة الآلية بعد النجاح الكبير الذي حققته ChatGPT، والذي تم إصداره قبل عام.














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