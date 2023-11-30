أمازون تطلق روبوت دردشة منافس لـchatgpt يسمى Q

(MENAFN
- Youm7) أطلقت شركة أمازون روبوت الدردشة الآلي الخاص بالذكاء الاصطناعي (AI)، المنافس لـChatGPT، والذى يسمى "Q"، المصمم للموظفين في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وخدمة العملاء، ويتيح للعاملين طرح أسئلة خاصة بشركاتهم.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه من بين مهاراته تلخيص الاجتماعات وشرح كود البرمجة وتحديد موقع المعلومات من مئات وثائق الشركة.
يأتي Q بعد فترة وجيزة من إعلان إيلون ماسك عن روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص به والمسمى Grok والذي سيتم دمجه في X.
كما أنه في منشور بالمدونة، قالت أمازون، إن المساعد الجديد مخصص ليناسب أعمال العميل، تمامًا مثل ChatGPT Enterprise، إصدار ChatGPT للعاملين.
يتوفر Q فقط لمستخدمي Connect (خدمة أمازون لمراكز الاتصال) في أجزاء من الولايات المتحدة، ولكن سيتم طرحه إلى خدمات وبلدان أخرى قريبًا، ومن بين بعض التي تستخدم Q بالفعل شركة سيارات عملاقة، وشركة تكنولوجيا المعلومات Accenture وشركة عالمية للأدوية، بالإضافة إلى شركة أمازون نفسها.
تقول الشركة: "يمكن أن يساعدك Q في الحصول على إجابات سريعة وذات صلة للأسئلة الملحة وحل المشكلات وإنشاء المحتوى واتخاذ الإجراءات باستخدام البيانات والخبرة الموجودة في مستودعات المعلومات الخاصة بشركتك والتعليمات البرمجية وأنظمة المؤسسات".
وأضافت أمازون، "عندما تقوم بالدردشة مع Amazon Q، فإنه يوفر معلومات ونصائح فورية وذات صلة للمساعدة في تبسيط المهام وتسريع عملية اتخاذ القرار والمساعدة في إثارة الإبداع والابتكار في العمل."
يمكن ربط Q ببيانات ومعلومات وأنظمة الأعمال، حتى يتمكن من الحصول على العديد من الإجابات ذات الصلة بالشركة، ولكنها آمنة وغير متاحة للعامة.
ويمكن للموظفين أن يسألوا عن الأشياء التي كان عليهم في السابق البحث عنها عبر مصادر مختلفة، مثل Google Drive وMicrosoft 365 وDropbox، مما يوفر عليهم المهمة الشاقة المتمثلة في البحث في مستندات متعددة.
سيوفر Q الوقت ويزيد من إنتاجية الشركة، على الرغم من أنه قادر أيضًا على أداء نوع الوظائف التي يلجأ عامة الناس بالفعل إلى ChatGPT من أجلها.
يمكن أن يساعد Q في مهام مثل إنشاء منشور مدونة وتلخيص المستندات وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء جداول أعمال الاجتماعات.
وقالت أمازون، إن Q تم تصميمه مع أخذ الأمان والخصوصية في الاعتبار، ولا يستخدم أبدًا المحتوى من عملائه التجاريين لتدريب نماذجه الأساسية.
يأتي ذلك في أعقاب الجدل الدائر حول OpenAI، منشئ ChatGPT، والذي يتم رفعه إلى المحكمة بسبب مزاعم بأنه انتهك قواعد حقوق الطبع والنشر من خلال التدريب على الكتب دون إذن.
تعد أمازون أحدث شركة تقنية تنضم إلى الدردشة الآلية بعد النجاح الكبير الذي حققته ChatGPT، والذي تم إصداره قبل عام.
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