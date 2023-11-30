بعد كسره الأرقام القياسية.. 2023 سيكون العام الأكثر سخونة فى التاريخ

MENAFN - Youm7) قال خبراء من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، إنه من "المؤكد تقريبًا" أن عام 2023 سيكون العام الأكثر سخونة على الإطلاق، ويأتي ذلك بعد كسر الأرقام القياسية، فيعتقد العلماء أن شهر أبريل وأكتوبر شهدا ارتفاعًا قياسيًا في درجات الحرارة الشهرية في المحيطات، بينما كان شهر يوليو على الأرجح هو الشهر الأكثر سخونة على الأرض خلال الـ 120 ألف عام الماضية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تسببت الفيضانات الشديدة الناجمة عن إعصار دانييل في مقتل الآلاف من الأشخاص في ليبيا، وأحرقت حرائق الغابات في كندا 18.5 مليون هكتار، وهي مساحة أكبر من إنجلترا وويلز، وأدى الجفاف الشديد في أوروجواي إلى إفراغ الخزانات ودفع البلاد إلى حافة نفاد المياه العذبة.

تستمر الغازات الدفيئة في الارتفاع على الرغم من تعهدات الحكومات الدولية على مدى سنوات بتخفيضها، الأمر الذي يخلق بيئة معادية بشكل متزايد للبشر والحياة البرية من خلال موجات الحر الشديدة والجفاف والعواصف.

تظهر البيانات حتى أكتوبر أن عام 2023 قد ارتفع بمقدار 2.52 درجة فهرنهايت (1.4 درجة مئوية) فوق متوسط ما قبل الصناعة، وهو أعلى من العامين السابقين الأكثر حرارة في 2020 و2016، ومن غير المرجح أن يغير الشهران الأخيران هذه النتيجة.

ومن المرجح أن تظل درجات الحرارة مرتفعة حتى عام 2024 بسبب ظاهرة النينو، وهي عملية تحدث بشكل طبيعي في شرق المحيط الهادئ الاستوائي وتؤدي إلى ارتفاع المياه الدافئة إلى السطح، فهو يزيد من ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي الناجم بالفعل عن البشر ويؤدي إلى المزيد من حالات الجفاف الشديدة في مناطق مثل إندونيسيا وأستراليا والهند وجنوب أفريقيا والأمازون، مما يزيد من احتمالية حرائق الغابات ويجعل زراعة الغذاء أكثر صعوبة.

وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية البروفيسور بيتيري تالاس: "مستويات الغازات الدفيئة وصلت إلى مستويات قياسية".

وأضاف الأمين العام، "درجات الحرارة العالمية وصلت إلى مستويات قياسية، ارتفاع مستوى سطح البحر يصل إلى مستوى قياسي، والجليد البحري في القطب الجنوبي منخفض بشكل قياسي".

وأوضح، "هذه أكثر من مجرد إحصائيات"، مؤكدا "أننا نخاطر بخسارة السباق لإنقاذ أنهارنا الجليدية وكبح جماح ارتفاع مستوى سطح البحر".

وتابع، "لا يمكننا العودة إلى مناخ القرن العشرين، ولكن يجب علينا أن نعمل الآن للحد من مخاطر المناخ غير المضياف على نحو متزايد في هذا القرن والقرون القادمة".