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رواد الفضاء يشاهدون مركبة شحن روسية تحترق فى الغلاف الجوى للأرض.. صور

11/30/2023 2:32:23 PM
(MENAFN- Youm7) غادرت مركبة الشحن الفضائية الروسية Progress MS-23 محطة الفضاء الدولي (ISS) محملة بحمولة من النفايات لم تعد هناك حاجة إليها في الموقع المداري، تشمل على معدات قديمة ونفايات منزلية، وكل شيء قرر الرواد التخلص منه، وبعد أربع ساعات فقط من انفصالها، تمكنت رائدة الفضاء في ناسا، ياسمين مقبلي، من تحديد موقع المركبة العائدة والتقاط صور لها أثناء احتراقها في الغلاف الجوي للأرض.



ووفقا لما ذكره موقع "Space"، كتبت مقبلي على موقع X (تويتر سابقًا): "لقد حدث الأمر بشكل أسرع مما كنت أعتقد ولم يكن مرئيًا إلا لمدة 2-3 دقائق تقريبًا، لقد ذكرني ببعض الألعاب النارية، خاصة عندما انفجرت"، مضيفة "شكرًا لأولئك الموجودين على الأرض الذين ساعدوني في توجيهي إلى المكان الذي أبحث فيه!"





انفجار مركبة الشحن الروسية


وذكرت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، أن معظم المركبة الفضائية ومحتوياتها تم حرقها على ارتفاع عالٍ فوق الأرض، لكن بعض المواد وصلت إلى المحيط الهادئ.



تعد عمليات العودة المتفجرة هذه بمثابة ممارسة معتادة لمركبات الشحن غير القابلة لإعادة الاستخدام التي تغادر محطة الفضاء الدولية.





الانفجار فى الفضاء




يتم التخلص بشكل روتيني من اثنتين من المركبات الفضائية الثلاث المستخدمة حاليًا لتسليم البضائع، وهما كبسولة التقدم الروسي ومركبة Cygnus التابعة لشركة نورثروب جرومان، في الغلاف الجوي بمجرد تسليم الإمدادات الخاصة بهما، كما أن هناك حاجة إلى مساحة في موانئ إرساء المحطة لتسليم بضائع جديدة.





بقايا الانفجار




ومع ذلك، فإن المركبة الفضائية الثالثة المستخدمة حاليًا لعمليات الشحن هذه، وهي كبسولة SpaceX's Dragon، قادرة على العودة إلى الأرض من أجل الهبوط الآمن وإعادة الاستخدام في المستقبل.












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