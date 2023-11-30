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ديلى ميل: الجيش الأمريكى يكتشف أجسام طائرة مجهولة فى الفضاء

11/30/2023 2:32:23 PM
(MENAFN- Youm7) اكتشف فرع البنتاجون المكلف بحماية أمريكا من التهديدات الفضائية ، آلاف الأجسام الطائرة المجهولة في مدار الأرض، وأخبرت قوة الفضاء الأمريكية، أحدث فرع عسكري أمريكي تم إنشاؤه في عهد ترامب في عام 2019، الموظفين هذا الشهر أن المشاهدات كانت منتظمة جدًا لدرجة أنها تعيق تحديد التهديد، وهي المهمة الأساسية للفرع.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كانت هذه المشاهدات في الفضاء هي الأولى من نوعها، ومع ذلك ستثبت العديد منها أنها مخلفات فضائية من صنع الإنسان وحطام طبيعي مثل النيازك، تواصل بعض البلاد إطلاق أقمار صناعية استخبارية، مثل قمر ماليجيونج-1 الجديد في كوريا الشمالية، وغيرها من المنصات المدارية السرية.



لاحظت قوة الفضاء أن أحد المخاوف الجديدة هو خطر تهديد المركبات الفضائية المخبأة في المنطقة الكبيرة غير المراقبة بين الأرض والقمر، والتي يطلق عليها المدار "القمري"، وفي تقريرهم الجديد، الذي نُشر هذا الشهر، أكدت قيادة قوة الفضاء على أهمية العثور على هذه "التهديدات" الخطيرة.



لكن الفرع العسكري تناول أيضًا قدرًا كبيرًا من التفاصيل حول فئة جديدة أكثر غرابة من "المخاطر والتهديدات" المحتملة قيد التدقيق.



وأشارت وثيقة الإستراتيجية إلى أن تفويض القوة الفضائية "للتحديد السريع للتهديدات والمخاطر والاستجابة لها" يشمل أيضًا "الأشياء التي تظهر أنماط حياة غير طبيعية يمكن ملاحظتها ولا يمكن ربطها بأي مالك أو نقطة أصل".



يبدو أن "الظواهر الجوية غير المحددة" أو UAP التي تتحقق من هذه "الأشياء القابلة للرصد" تعرض إما واحدًا أو كل ما يلي:




1. سلوك يتحدى الجاذبية.



2. إمكانية ملاحظة منخفضة بشكل مخيف على الرادار أو أجهزة الاستشعار الأخرى.



3. تسارعات مفاجئة أو لحظية.



4. سرعات تفوق سرعتها سرعة الصوت بدون توقيعات مثل "الانفجارات الصوتية".














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