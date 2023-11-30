-->

Friday, 01 December 2023 07:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النائب العام السعودي رئيساً لجمعية النواب العموم العرب - جريدة الوطن السعودية

11/30/2023 2:31:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت جمعية النواب العموم العرب انتخاب النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب رئيساً للجمعية في الفترة الرئاسية القادمة.
وكان النائب العام قد ترأس وفد النيابة العامة في الاجتماع الثالث للجمعية الذي عقد يوم أمس الأربعاء الموافق ٢٩-١١-٢٠٢٣م في مراكش في المملكة المغربية تحت عنوان“من أجل حوار قضائي عربي مستدام”، والذي تم خلاله إعلان انتخاب معاليه بالرئاسة.
وأكد المعجب في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية في ضوء التوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة - أيدها الله - على أتم الاستعداد لتعزيز الدعم وتسهيل الأعمال المشتركة و لتحقيق الأهداف المرجوة في إطار عمل عربي تكاملي ومشترك لمسيرة التعاون العدلي الجزائي وسيادة القانون ومكافحة الجرائم المستحدثة وتطوير البيئة التشريعية، لتتمتع هذه المنظومة بأعلى مستويات الكفاءة والقدرة على مواكبة التغيرات المستقبلية.
وشكر المعجب أعضاء الجمعية على ثقتهم في النيابة العامة في المملكة وانتخابه رئيساً للجمعية، مؤكداً على أن التعاون البنّاء بين الدول الأعضاء سينعكس بشكل إيجابي على عملها القضائي والجزائي.
يُذكر أن المملكة ممثلة في "النيابة العامة" تُعد من الدول المؤسسة لجمعية النواب العموم العرب، الذي تم في الثالث من يوليو 2019م، المنعقد حينها في العاصمة المصرية القاهرة.

MENAFN30112023000089011017ID1107517649

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث