استقرار أسعار النفط وسط ترقب اجتماع أوبك+

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع مواصلة
المستثمرين توخي الحذر قبل تخفيضات الإنتاج المتوقعة من تحالف "أوبك+"
في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات المصانع الصينية تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، زادت العقود
الآجلة لخام برنت 13 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، إلى 83.23 دولار للبرميل، في حين
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتًا، أو 0.2 بالمئة
أيضًا، إلى 78.03 دولار للبرميل.
وقالت الوكالة إن وزراء من "أوبك+"
سيعقدون اجتماعات اليوم لمناقشة خفض إضافي في إنتاج النفط العام المقبل من أجل دعم
السوق، ولم يتم تحديد حجم الخفض الإضافي، لكن يتوقع أن يتراوح بين مليون ومليوني
برميل يوميًا. (بترا)
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