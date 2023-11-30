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دراسة: سياسة النقل على الطرق غير موجودة

11/30/2023 2:30:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات






عمان– بينت نتائج دراسة تحديث السياسة الوطنية للنقل أن أبرز نقاط الضعف تتمثل في أن سياسة النقل على الطرق غير موجودة على الرغم من أنها وسيلة النقل السائدة، وعدم وضوح الهيكل المؤسسي والتوجه نحو تحسين المساءلة والتنسيق.
وأظهرت نتائج الدراسة التي تم إعدادها من قبل وزارة النقل بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حديثا، غياب مبادئ التمويل وآلية الحصول عليه وأن مبادئ السلامة والتكنولوجيا في معظمها غير كافية.
وأشارت أن التحسينات والتطورات (المناخ، والنقل النشط، والنوع الاجتماعي والإنصاف، وما إلى ذلك) غير مضافة بشكل واضح على السياسة الوطنية للنقل.
أما أبرز نقاط القوة فهي حسب نتائج الدراسة: أن أهداف السياسة تتماشى في الغالب مع رؤية التحديث الاقتصادي، وأن القضايا التي تم تحديدها صالحة ولا تزال ذات صلة كاملة في الوقت الحالي. ومن نقاط القوة أن غالبية السياسات ذات صلة بالقضايا الرئيسة وتمت صياغتها لمعالجتها.
وأوصت الدراسة لتحديث السياسة الوطنية للنقل العام 2017 بتطوير وتحسين الرؤية الخاصة بقطاع النقل، ومناقشة وتفصيل عملية تطوير وإنتاج السياسات، وتفصيل منهجية تطبيق السياسات ومتابعة عملية التحديث المستقبلية، ووضع التشريعات ومنهجيات العمل المؤسسية المبسطة.
وبخصوص تحديث السياسة الوطنية للنقل لعام 2017 حول السياسات القطاعية الفردية أوصت الدراسة بإضافة سياسة ومنهجيات تسهل الآليات متعددة الوسائط والقائمة على الأداء والسلامة والمركبات الكهربائية، ودعم تطوير نظام النقل الجماعي كأولوية، واعتماد إصلاح تدريجي لقطاع النقل بالشاحنات والتركيز على الكفاءة، فضلا عن اعتماد سياسة شاملة وشفافة للنقل الجوي، وتبسيط القانون البحري وتحفيز بيئة الأعمال وحل تضارب المصالح المحتمل، وتحديد القيمة الإستراتيجية للسكك الحديد ووضع خطط التمويل، وإضافة سياسة نقل نشطة واعتماد تكامل النقل النشط كأولوية.
كما أوصت بتطوير سياسة سلامة جديدة، وتشجيع التخصيص وتطوير سياسة التمويل، ودمج القدرة على الصمود، بما في ذلك القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وتطوير سياسات التكنولوجيا وشمولية النوع الاجتماعي. أما فيما يتعلق بالتخطيط والمراقبة فأوصت الدراسة بتوضيح الهيكل المؤسسي وأدوار مراقبة الأداء، وتعزيز منهجيات الموارد البشرية، واعتماد سياسات متعددة السنوات للتخطيط وتحديد أولويات المشاريع، والتأكيد على جمع البيانات الدوري والشفاف. وفي توصيات الإصلاح المؤسسي أكدت الدراسة ضرورة إنشاء سلسلة قيمة مؤسسية فعالة من خلال تعديل القوانين الناظمة و/أو تطوير دليل مرتبط بسياسة النقل المحدثة من أجل:- توفير المزيد من الوضوح بشأن الإطار المؤسسي وتحديد وتوزيع أفضل للمسؤوليات. وتثبيت صلاحية وزارة النقل كجهة مرجعية تنظيمية رئيسة، والتحديد الواضح لدور وزارة النقل في الرقابة والمتابعة، والتأكد من أن أدوار وصلاحيات مختلف الجهات المعنية بالنقل تشمل تنفيذ السياسة الوطنية للنقل بشكل واضح ومحدد.
وبشأن تحليل الفجوات المؤسسية أوصت الدراسة بمعالجة تداخل المهام والمسؤوليات بين المؤسسات - والتي يمكن أيضا دعمها من خلال لجان توجيهية محددة زمنيا للقضايا الأكثر تعقيدا، بما في ذلك توضيح التداخل فيما بين مهام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومهام وزارة النقل. وحل مشكلة عدم وضوح المسؤوليات بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ووزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري فيما يتعلق بالنقل بالشاحنات، وتوضيح المسؤوليات وضمان تنسيق عملية تخطيط شبكة الطرق المنسقة بين وزارة الأشغال وهيئة تنظيم النقل البري.
وأكدت ضرورة توضيح الإطار المؤسسي الذي يشرف على مسائل السلامة العامة، بما في ذلك السلامة على الطرق. ومواءمة إستراتيجية النقل العام والتخطيط والتنظيم بين هيئة تنظيم النقل البري، وأمانة عمان، وسلطة العقبة. وحل مشكلة التكرار في منظومة تنظيم وسائط نقل الركاب بين هيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان والبلديات الكبرى، وتحديد المسؤوليات الخاصة بالاستثمار في نقل الركاب وحل التداخل في الصلاحيات، فضلا عن توضيح الجانب الاستثماري للقطاع البحري بين وزارة الاستثمار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وتوضيح المسؤوليات المتعلقة بالاستثمار فيما يخص سلطة الطيران المدني.
أما التوصيات المتعلقة بالثغرات القانونية فأكدت ضرورة تعديل القوانين لضمان استمرارية تنفيذ السياسة الوطنية للنقل والإشراف والمراقبة (قانون النقل وقوانين الهيئات الأخرى)، وتعديل القوانين والأنظمة لتحديد الحوافز المالية والمنح وإجراءات العمل، بما في ذلك التعليمات الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (قانون النقل + قانون الشراكة PSP / PPP )‏.
كما أوصت بإجراء تقييم كامل للممارسات القانونية والتنظيمية والموارد البشرية لموظفي القطاع العام - ليس حصريا لقطاع النقل (قوانين وممارسات الموارد البشرية المختلفة)، وتعديل القوانين والأنظمة لتحديد الجهة المرجعية التنظيمية الرئيسة للنقل العام للركاب بشكل واضح (قوانين وأنظمة نقل الركاب).
وأوصت بمراجعة تعليمات ترخيص النقل للمشغل الفردي لضمان وضع المعايير المناسبة والاعتمادية والتدريب تعليمات ومعايير الترخيص، وتعديل التشريعات لتعكس إرشادات تقييم الأثر التنظيمي (RIA) ومبادئ الحوكمة الصادرة عن مجلس الوزراء، ومراجعة قوانين وأنظمة ومعايير السلامة والتخطيط لتحديد المسؤوليات بين الجهات (قوانين وأنظمة تخطيط الطرق والسلامة)، ومراجعة وتعديل تشريعات النقل بالشاحنات وإصدار معايير موحدة للنقل بالشاحنات والنقل متعدد الوسائط (تعليمات وأنظمة النقل بالشاحنات)، ومراجعة نظام البيئة الاستثمارية لعام 2023 لضمان تحرير القطاع.
وأكدت التوصيات أهمية وضع تشريعات لتنظيم رسوم الطرق القائمة على المستخدم ومبادئ حوكمة إدارة الأصول (تشريعات جديدة)، وتعديل قانون النقل ليشمل مواد تخص النوع الاجتماعي والأشخاص من ذوي الإعاقة (قانون النقل)، ومراجعة التشريعات المتعلقة ببيئة الأعمال البحرية لدعم القطاع، فضلا عن زيادة عدد السفن التي ترفع العلم الأردني، وتعديل قانون النقل لإضافة مواد محددة للنقل النشط ومراجعة القوانين والأنظمة البلدية والجهات ذات الصلة، ومراجعة وتعديل الأنظمة والتعليمات الخاصة بالمركبات الكهربائية لتحفيز الاستخدام، وتطوير برامج الحوافز لبناء البنية التحتية للمركبات الكهربائية.
وبخصوص تفعيل الخطة الوطنية للنقل الجديدة فحسب الدراسة، تم تحديد ثلاث مهام رئيسة من أجل تفعيل الخطة الوطنية للنقل المحدثة: إصدار وثيقة السياسة الوطنية للنقل الجديدة والتي تحظى بدعم أصحاب المصلحة وموافقتهم، وخلق بيئة مؤسسية وقانونية وتنظيمية داعمة يمكن أن تدعم تنفيذ الخطة، ومعالجة متطلبات الإصلاح الرئيسة من كافة المحاور والتي تحتاجها السياسة الوطنية للنقل.

MENAFN30112023000072011014ID1107517625

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