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القيسي يؤكد أهمية الأردن الإستراتيجية ضمن المشهد السياحي العالمي

11/30/2023 2:30:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان- أكد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي أهمية الأردن الإستراتيجية ضمن المشهد السياحي العالمي خلال مؤتمر الشبكة الفرنسية الرائدة لوكالات السفر المستقلة 2023 "سيليكتور" الذي عقد في عمان أمس.
وقال القيسي خلال المؤتمر الذي تنتهي أعماله غدا إن "تنظيم واستضافة الاردن لمؤتمر الشبكة الفرنسية الرائدة لوكالات السفر المستقلة 2023، وبمشاركة هذا التجمع الكبير من الشركات الفرنسية من القطاع السياحي، يؤكد قناعة المجتمع الدولي بكل اطيافه بأهمية الاردن الاستراتيجية في المشهد السياحي العالمي".
وبين أن الأردن يزخر بالكثير من المعالم الدينية والتاريخية والسياحية اضافة الى تنوع السياحة الاردنية.
ومن اهداف المؤتمر أن يستقطب هذا التجمع أكثر من 600 متخصص من قطاع السفر الفرنسي، ما يدل على جاذبية الأردن واهميته المتزايدة كوجهة سياحية مفضلة، حيث يؤكد هذا التجمع المهم لصناع القرار ومنظمي الرحلات السياحية ووكالات السفر الفرنسية أهمية هذا الحدث في تعزيز الروابط بين الأردن وقطاع السياحة الفرنسي.
وبحسب، الشركة المنظمة، شركة الثريا للسفر والسياحة فإن هذا الحدث " يرمز إلى التزام الأردن بعرض معالمه الفريدة وتجاربه الأصيلة في السوق
الأوروبية الرئيسية".
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة فادي أبو عريش أهمية هذا المؤتمر السياحي إذ إنه " يشكل فرصة فريدة لعرض جمال الأردن وإعادة تأكيد التزامنا بتقديم تجارب سياحية لا مثيل لها وهي رسالة واضحة، مفادها أن الأردن سيبقى وجهة آمنة وجاذبة، حتى في ظل التحديات العالمية.
وتشير الاحصائيات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، الى ان الأردن شهد زيادة ملحوظة في عدد السياح الفرنسيين الذين زاروا المملكة خلال هذا العام، حيث بلغ عددهم أكثر من 83672 زائراً حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مقارنة بـ63605 زائرين العام 2022، حيث لا يعكس هذا النمو استراتيجيات التسويق الفعالة التي تم اتباعها وتنفيذها فقط، بل يؤكد أيضًا مكانة فرنسا كسوق حيوي ورافد للسياحة للأردن.
كما وتظهر الارقام، شراء السياح الفرنسيين لأكثر من 44891 للتذكرة الموحدة (Jordan Pass)، وهي تذكرة تتيح الدخول إلى أكثر من 40 موقعا سياحيا في الأردن، ويجب شراؤها قبل الوصول إلى الأردن.
ويوفر مؤتمر سيليكتور2023، منصة للتواصل المهني وتسليط الضوء على مناطق الجذب المتنوعة في الأردن، إذ إنه يتماشى مع رؤية هيئة تنشيط السياحة الأردنية الهادفة إلى تعزيز التجارب السياحية المستدامة والمتنوعة، وبما يلبي رغبات السياح المفضلة.

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