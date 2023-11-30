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47.7 مليون دينار لتطوير وترويج القطاع الصناعي والتجاري

11/30/2023 2:30:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






عمان- رصدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ضمن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل 47.7 مليون دينار لبند النفقات الرأسمالية ضمن برنامج تنظيم وتطوير وترويج القطاع الصناعي والتجاري مقارنة مع 44 مليونا للمعاد تقديره للعام الحالي.
ويهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في رفع جودة الصناعة الوطنية وتحسين مستوى السلامة في المصانع إضافة إلى المساهمة في فتح الأسواق وزيادة صادرات السلع والخدمات من خلال الاتفاقيات التجارية الموقعة.
ويتضمن البرنامج تخصيص 40 مليون دينار من إجمالي المبالغ المرصودة للبرنامج لغايات استكمال عمل صندوق دعم وتطوير القطاع الصناعي الذي أطلقته الحكومة نهاية العام الماضي للأعوام (2023 – 2025) لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتعزيز الاستثمارات.
ويهدف الصندوق من خلال البرامج الأربعة (تحديث المنشآت الصناعية، ترويج الصادرات، ضمان ائتمان الصادرات، الحوافز المبنية على المخرجات) التي سينفذها دعم ومساندة 680 منشأة صناعية خلال هذه الفترة بالإضافة الى توفير 4900 فرصة تعمل منها 700 فرصة للإناث.
كما خصصت الوزارة ايضا ضمن برنامج تنظيم وتطوير وترويج القطاع الصناعي والتجاري 1.7 مليون دينار لغايات تنفيذ وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتصدير و 350 الف دينار لغايات المعارض وترويج الصادرات بالاضافة الى 150 الف دينار لتنفيذ وثيقة السياسة الصناعية و 250 الف دينار لغايات مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص و 150 الف دينار لاستكمال انشاء المرصد الصناعي و 420 الف دينار لتطوير وترويج القطاع الصناعي والتجاري.
كما خصصت الوزارة 3.8 مليون دينار لتنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي منها 3.5 مليون دينار لغايات زيادة السعة التخزينية لمستوعبات الحبوب بمقدار 100 الف طن في منطقة الغباوي.
وأظهر مشروع قانون الموازنة أن اجمالي النفقات الرأسمالية تراجعت بنسبة 0.4 % لتصل الى 49 مليون دينار مقابل 49.2 مليون دينار مقارنة مع موازنة العام الحالي المعاد تقديرها.
وبحسب مشروع القانون بلغ إجمالي النفقات الجارية للوزارة للعام المقبل 10.8 مليون دينار مقابل 10.2 مليون دينار مقارنة بما تم رصدها بعد إعادة التقدير في موازنة العام الحالي.
وأظهر مشروع القانون أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، تواجه العديد من التحديات؛ أهمها تذبذب اسعار النفط والمواد االغذائية مثل القمح والشعير عالميا بالاضافة الى زيادة عدد السكان وارتباطها بزيادة استهلاك المخزون الاستراتيجي والسلع الاساسية وعدم الاستقرار السياسي والامني في بعض دول الجوار وارتفاع تكاليف الانتاج على القطاع الصناعي ومحدودية المواد الاولية للانتاج في السوق المحلية وضعف البيانات عن القطاع الصناعي والتجاري وضعف جودتها.
وبحسب مشروع الموازنة تتمثل الالولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات (2024-2026) في عدة أمور منها تعزيز الأمن الغذائي ورفع الطاقة التخزينية للحبوب من القمح والشعير من 1.6 مليون طن حاليا الى 2.3 مليون طن بالإضافة تنفيذ السياسة الصناعية بما فيها صندوق دعم وتطوير الصناعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحول للبيع الالكتروني وتسهيل بيئة الاعمال.

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