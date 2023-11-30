أبو كبير.. صدفة تقوده إلى رحلة مكوكية في الكرة المحلية

MENAFN - Alghad Newspaper) مصطفى بالو

يبقى لطعم الإنجاز مذاقه الخاص، وتزداد نكهته حلاوة، حين يعتريه الجد والتعب وعرق الاجتهاد في الملعب، متجاوزا المعوقات والصعوبات للوصول إلى الهدف، في بداية تستحق تسميتها "من الصفر"، ليخرج أصحابها من رحم المعاناة إلى عالم النجومية.

زاوية "من الصفر" تقف في جديد محطاتها، عند نجم سحاب "الثعلب" أحمد أبو كبير، الذي قادته الصدفة إلى احتراف ونجومية كرة القدم، عبر رحلة طويلة مثل فيها العديد من الأندية المحلية منها الجماهيرية والتي شاركها الألقاب، وكانت له محطة أيضا في صفوف المنتخب الوطني الأول.



نجم بالصدفة

يروي أبو كبير قصته الكروية الغريبة، مع لعبة لم ينظر إليها إلا كهواية يلعبها مع أقرانه في الحارة، شارحا: "لم أتوقع أن أسلك طريق احتراف كرة القدم، تلك اللعبة الشعبية التي لم أنظر إليها سوى كهواية أمارسها، خصوصا وأن والدي معلمين في وزارة التربية، ودائما ما يطالبانني وإخوتي بالاهتمام بالتحصيل الدراسي".



وأضاف: "أنهيت الثانوية العامة وتوجهت لدراسة علم الحاسوب في جامعة فيلادلفيا، وعند التسجيل نصحوني بأن ألتحق بأحد فرق الجامعة الرياضية ما يساعدني بالحصول على خصم مالي في تخصصي، وهو ما حصل، وأعجب مدرب فريق الجامعة عامر القرعان بموهبتي، ورشحني أنا وعدد من زملائي إلى المدرب حينها إسلام ذيابات، وخضع 12 لاعبا من الجامعة للاختبار، وتم اختياري برفقة 3 لاعبين، وكانت أول مرة أنضم فيها إلى فريق كرة قدم وألعب على الملعب الكبير (11 لاعبا)، بعد أن اعتدت على خماسيات وسداسيات الكرة، وكان ذلك مع التحاقي بالجامعة في العام 2012".



وأردف اللاعب الموهوب: "خضت أول تجربة مع فريق بلعما في رحاب الدرجة الأولى، خصوصا وأنه تم عرض مبلغ 1500 دينار علي لأشاركه الموسم، ولم أتردد، حيث كنت أبحث عن عمل لمساعدتي بمصاريف الجامعة، وكنت بالغالب لا ألعب أساسيا، ولكن مع إشراكي عند حاجة المدرب للحلول الفردية، أحدث برفقة زملائي تغييرا بالأداء والنتيجة".



واصل أبو كبير سرد فصته قائلا: "كنا نتدرب في فريق بلعما على ملعب المفرق، وفي الوقت ذاته، كان يتدرب المنشية الذي كان يستعد لمنافسات المحترفين، وفي آخر التمرين عادة ما تجري تقسيمة بين الفريقين، ووقتها كان يدرب فريق المنشية المرحوم فارس شديفات، الذي أدين له بالفضل بعد الله في رحلتي الكروية".



وزاد: "ناداني الراحل شديفات، وطالبني باللعب للمنشية بعد انتهاء موسمي مع بلعما، ولم أكترث لأنني في قرارة نفسي لا أريد إكمال مسيرتي بكرة القدم، وفي يوم من الأيام هاتفني رقم غريب، وعرفني بنفسه بأنه عضو إدارة نادي المنشية فؤاد شديفات، ويريد أن أحدد جلسة للتفاوض على اللعب بصفوف المنشية، وأجبته بأنني لا أريد اللعب، ولكنه أصر وأبلغني بأنه تم ترشيحي من المدرب، ووجدت الدعم الكبير من الراحل شديفات، الذي منحني الكثير من الاهتمام ووظفني للعب في مركز خط الوسط المهاجم، في الوقت الذي بقيت فيه اتصالات بلعما تطاردني للبقاء في صفوفه".



انطلاق إلى النجومية

ويرى أبو كبير، أن انطلاقته الحقيقية مع المنشية كانت بالموسم 2012-2013، موضحا: "انضممت إلى صفوف المنشية في فترة إياب الموسم 2011-2012، وكان الراحل شديفات يزج بي تدريجيا، للتأقلم مع المجموعة والانسجام في مركزي، وعندما ضمن المنشية الثبات كان يشركني في آخر 15 دقيقة".



واستطرد: "في بداية الموسم 2012-2013 وقعت عقدا مع المنشية لمدة 3 سنوات، وبدأ المدرب يعتمد علي أساسيا، وبشهادة المتابعين والجماهير قدمت موسما مميزا، ولا أنسى وقفة الراحل شديفات ودعمه وتحفيزه لي، والذي توقع أن أكون من خيرة نجوم الكرة الأردنية في فترة وجيزة، وبقيت أدافع بقوة عن ألوان المنشية حتى نهاية الموسم 2013-2014".



لم أكن مرتاحا بالوحدات

وكشف أبو كبير عن أسرار انتقاله إلى الوحدات، وقال: "بالموسم 2014-2015 اشترى الوحدات عقدي من المنشية، حيث طلبني مدرب الفريق آنذاك عبدالله أبو زمع، إلا أنني لم أكن مرتاحا، لأسباب كثيرة لسنا بصدد ذكرها، وفي ذلك الموسم وما تبعه كان هناك عدم رضا جماهيري عن الأداء، رغم أننا أحرزنا العديد من الألقاب المحلية".



وتابع: "استمريت في نادي الوحدات للموسم التالي 2015-2016، وهو الموسم الذي عانينا فيه من عدم الاستقرار الفني، حين بدأنا مع السوري عماد خانكان وانتهينا مع المحلي رائد عساف، وفيه حققنا لقب الدوري في ظل سخط جماهيري أدار لنا ظهره في مراسم التتويج، وقبلها كنت شاركت الوحدات بالفوز بألقاب الدوري وكأس الأردن وكأس الكؤوس في العامين 2014 و2015، إلا أن الفرحة كانت منقوصة بسبب غضب الجماهير".



محطات نادوية

ويبين أبو كبير، أنه تلقى العديد من العروض المحلية بالموسم 2016-2017، إلا أنه فضل اللعب للحسين إربد، قائلا: "لم يكن الحسين إربد في أحسن أحواله، وكان همنا الثبات في ظل ظروف النادي التي انتهت بتشكيل إدارة مؤقتة، والتي حاولت تخفيض عقدي بصورة لم تعجبني، مما جعلني أقبل عرض البقعة في الموسم التالي، ورغم أننا قدمنا مباريات مرضية من حيث الأداء، لكن نتائجنا لم ترق للطموح".



واسترسل أبو كبير قائلا: "بعدها تعاقد معي فريق معان في الموسم 2020 تحت قيادة المدير الفني عبدالله القططي، وتباينت نتائجنا إلا أننا نجحنا في الثبات في دوري المحترفين، لأعود إلى نادي الحسين إربد الذي لعبت له موسمين، قبل أن أنتقل للعب في سحاب الذي أشاركه منافسات الموسم الحالي 2023".



وعن سبب تراجع أداء سحاب رغم امتلاك الفريق أسماء مميزة على المستوى الفردي، مع مرور 8 جولات على منافسات الدوري، رد أبو كبير: "التراجع له أسبابه، نقبع بالمركز الأخير برصيد 7 نقاط، جمعناها من فوز وحيد و4 تعادلات و3 خسائر، وأبرز هذه الأسباب غياب الاستقرار الفني، فقد تعاقب مدربون عدة، على قيادة الفريق في 8 جولات وأضف إلى ذلك أن اللاعب إنسان، وله التزاماته في ظل ارتفاع فاتورة الحياة، وهناك تأخير متواصل في الرواتب ما يزيد من معاناة اللاعب النفسية، ورغم أنني أشارك في صدارة هدافي الدوري برصيد 4 أهداف، إلا أن فرحتي منقوصة بسبب تراجع نتائج الفريق، ونتطلع إلى الأفضل في الجولات المقبلة ولدي محطة مع السلط حرمتني الإصابة من إتمامها كما يجب".



منتخبات وطنية

وتناول أبو كبير حكايته مع المنتخبات الوطنية، قائلا: "عندما كنت ألعب في بلعما، كان المدرب إسلام ذيابات مهتما بضمي إلى منتخب تحت 22 سنة، واصطحبني إلى أحد التمارين، إلا أن عمري حال دون ذلك، حيث كنت مواليد العام 1990".



وأوضح: "حظيت بفرصة الانضمام إلى المنتخب الوطني الأول بقيادة المصري حسام حسن، الذي تولى قيادة المنتخب الوطني العام 2013 خلفا للعراقي عدنان حمد، وشاركت في منافسات بطولة غرب آسيا التي أقيمت في قطر العام 2014، ووقتها وقفنا بالمركز الثاني بعد الخسارة من البلد المنظم في المباراة النهائية، ومنعتني الإصابة من مشاركة المنتخب الوطني في معسكر كولومبيا في العام ذاته، وبعدها لم أحظ بشرف تمثيل المنتخب الوطني الذي أتوق إلى نيله في كل موسم".



وعن نتائج المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وحظوظه في النهائيات الآسيوية في قطر، قال أبو كبير: "تعرض المنتخب الوطني إلى هزتين عنيفتين، بالتعادل مع طاجكستان والخسارة من السعودية، لكن أرى أن صدمات البداية مفيدة في تصحيح المسار، وما يزال في جعبة المنتخب الوطني فرصة كبيرة للتعويض مع استثمار زيادة مقاعد قارة آسيا في نهائيات كأس العالم".



وأكمل: "المنتخب الوطني يملك أفضل جيل يمر على تاريخ الكرة الأردنية، من حيث القيمة الفنية على المستوى الفردي والجماعي، وما يزال الحكم على المغربي حسين عموتة مبكرا وأتركه لأهل الاختصاص".



دردشات

ويعتقد أبو كبير، أن أكثر المدافعين الذين يشعر بصعوبة في اللعب أمامهم هم مهند خيرالله، مهند الباشا، يزن العرب، سالم العجالين، عمر قنديل، أدهم القريشي ومصطفى قزعر.



أما اللاعبون الذين يرتاح إلى اللعب بجانبهم، فهم: عامر شفيع، عامر ذيب، باسم فتحي، محمد الدميري، حسام شديفات، عبدالله أبو زيتون، سمير رجا، محمود سوكت، أحمد ياسر، محمود شوكت، وخلدون الخوالدة، ويجد أبو كبير أن اللاعب محمد عبدالحليم هو أفضل المهاجمين الذين لعب إلى جانبهم.



وعن أجمل مبارياته قال: "خلال مشواري مع الوحدات لعبت أجمل المباريات أمام الرمثا عندما أحرز المدافع البهداري التعادل في الوقت القاتل في الموسم 2014-2015، وفي صفوف الحسين اربد أتذكر مباراتنا مع الفيصلي بالكأس وفزنا 3-1".



وحول أجمل هدف في مسيرته، قال: "في الموسم الحالي وفقني الله في تسجيل "هاتريك" في مرمى الأهلي، كان منها الهدف الأسرع في الثانية 26، ومن ضمنها أجمل أهدافي حين سجلت الهدف الثاني من تسديدة بعيدة من خارج منطقة الجزاء".

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