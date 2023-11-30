4 ميداليات لمنتخب الناشئين في بطولة آسيا لسباحة الزعانف

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان -الغد- حقق المنتخب الوطني لسباحة الزعانف للناشئين، 4 ميداليات (ذهبية واحدة وفضية و وبرونزيتان)، وذلك في ختام مشاركته ببطولة آسيا بنسختها الثامنة عشرة والتي استضافتها مدينة بوكيت التايلاندية.
ونجح اللاعب سري الحرازنة في حصد 3 ميداليات من بينها ذهبية ضمن سباق 1500 متر زعانف مونو وفضية في سباق 200 متر زعانف مونو وبرونزية في سباق 400 متر زعانف مونو.
كما نالت اللاعبة تولين الحرازنة برونزية سباق 1500متر سباق زعانف مونو.
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