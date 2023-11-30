نجم جلطة سراي التركي يهدي هدفه الحاسم لأطفال غزة

انتزع فريق جلطة سراي التركي نقطةً ثمينةً من ضيفه مانشستر يونايتد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.



وتمكن جلطة سراي من اقتناص نقطة واحدة بعد تعادله مع ضيفه الإنجليزي بنتيجة 3-3 في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب رامس بارك بإسطنبول.



وبدأ الفريقان المباراة بقوة، حيث افتتح مانشستر يونايتد باب التسجيل باكراً في الدقيقة 11 عبر غريناشو، وعزز تقدمه بهدف ثانٍ في الدقيقة 18 عبر برونو فرنانديز.



ورغم تأخره بهدفين حافظ جلطة سراي على توازنه، وتمكن من تقليص الفارق في الدقيقة 29 عبر نجمه المغربي حكيم زياش.



ومع بداية الشوط الثاني واصل جلطة سراي هجماته على مرمى الخصم من أجل تعديل النتيجة، غير أن الاسكتلندي ماكتومناي تمكن من تسجيل الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة 55.



لكن النجم المغربي زياش عاد مجدداً وقلَّص الفارق بتسجيله هدفاً ثانياً من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 62.



وعقب هدف زياش واصل جلطة سراي ضغطه على مانشستر يونايتد، وأدرك هدف التعادل في الدقيقة 71 من عمر المباراة، عبر مهاجمه الشاب كرم آق تورك أوغلو.



وبهذا التعادل رفع جلطة سراي رصيده إلى 5 نقاط، وحافظ على المركز الثالث في مجموعته، فيما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأخير.



وتقام المباراة الثانية في المجموعة الأولى بين بايرن ميونيخ الألماني، صاحب المركز الأول برصيد 12 نقطة، وكوبنهاغن الدنماركي صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط.



ومن المقرر أن تختتم منافسات هذه المجموعة بعد أسبوعين، حيث يحل جلطة سراي ضيفاً على كوبنهاغن، فيما يستضيف بايرن ميونيخ الألماني فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.



إهداء خاص لأطفال فلسطين

عقب اللقاء، وفي تصريحات صحفية، أهدى صاحب هدف التعادل الحاسم كرم آق تورك أوغلو هدفه إلى أطفال فلسطين. قال صاحب الـ25 عاماً: "أهدي هذا الهدف إلى أطفال فلسطين الذين يستحقون مستقبلاً مليئاً بالأمل والسلام".



وأضاف الدولي التركي عن أطفال فلسطين: "شجاعتهم وصمودهم يمثلان مصدر إلهام لي على أرضية الملعب". وفي كلمة مؤثرة لأطفال فلسطين اختتم بها تصريحاته، قال تورك أوغلو: "أنتم في قلوبنا دائماً وأبداً، لم ولن ننساكم". -وكالات