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المنتخب الوطني يتراجع 5 مراكز على التصنيف العالمي

11/30/2023 2:29:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تراجع المنتخب الوطني لكرة القدم 5 مراكز على موقعه في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي "فيفا" صباح اليوم الخميس.

وحل المنتخب في المركز السابع والثمانين عالميا والثالث عشر آسيويا، والحادي عشر على الصعيد العربي.

وجاء هذا التراجع بعد أن تعادل أمام طاجيكستان 1-1، في مباراته الأولى بالتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، فيما خسر مباراته الثانية في عمان من المنتخب السعودي 2-0.

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