المنتخب الوطني يتراجع 5 مراكز على التصنيف العالمي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تراجع المنتخب الوطني لكرة القدم 5 مراكز على
موقعه في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي "فيفا" صباح اليوم
الخميس.
وحل المنتخب في المركز السابع والثمانين عالميا
والثالث عشر آسيويا، والحادي عشر على الصعيد العربي.
وجاء هذا التراجع بعد أن تعادل أمام طاجيكستان
1-1، في مباراته الأولى بالتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا
2027، فيما خسر مباراته الثانية في عمان من المنتخب السعودي 2-0.
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