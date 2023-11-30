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ديربي الرياض.. قمة مثيرة تجمع بين الهلال والنصر

11/30/2023 2:29:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض مساء الجمعة ديربي العاصمة بين الهلال المتصدر والنصر جاره ومطارده المباشر في قمة المرحلة الخامسة عشرة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

وتكتسي المباراة أهمية بالغة للفريقين المغردين خارج السرب والمبتعدين عن باقي الفرق، حيث يتصدر الهلال برصيد 38 نقطة بفارق أربع نقاط أمام النصر، فيما يملك الاهلي صاحب المركز الثالث 27 نقطة فقط.

ويعيش الفريقان وضعاً فنياً مثالياً، فالهلال لم يخسر في 21 مباراة متتالية في مختلف المسابقات، والنصر في 20 مباراة متتالية، ونجح كل منهما في بلوغ الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا عن جدارة وبصدارة مجموعته برصيد 13 نقطة.

ويسير الهلال بخطى واثقة في الدوري فهو الفريق الوحيد الذي لم يهزم حتى الآن بـ12 فوزا وتعادلين، وسجل نتائج مميزة آخرها الفوز على الحزم 9-0، في أكبر نتيجة في تاريخ دوري المحترفين، ويتطلع إلى تجاوز عقبة منافسه التقليدي وقطع خطوة مهمة في رحلة استعادة اللقب الذي توج به اتحاد جدة الموسم الماضي.

ولا يختلف النصر كثيراً عن جاره، فبعد هفوة البداية وخسارتيه المتتاليتين أمام الاتفاق والتعاون عقب تتويجه بلقب البطولة العربية، استعاد توازنه سريعاً، وحقق نتائج إيجابية، كان آخرها الفوز على الأخدود 3-0، ويطمح الى إلحاق الخسارة الأولى بغريمه التقليدي وتقليص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة.

ويمتلك الفريفان ترسانة من اللاعبين المميزين، حيث يبرز في الهلال هدافه الصربي الكسندر ميتروفيتش الذي يحتل المركز الثاني على لائحة الهدافين برصيد 11 هدفاً، ومواطنه سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش والبرتغالي روبن نيفيز والبرازيلي مالكوم والسنغالي خاليدو كوليبالي وحارس المرمى المغربي ياسين بونو.

في المقابل، يتقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر لائحة الهدافين برصيد 15 هدفاً، كوكبة نجوم النصر الى جانب مواطنه أوتافيو والبرازيليين تاليسكا وأليكس تيليس والسنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإيفواري سيكو فوفانا.

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