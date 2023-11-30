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أنشيلوتي: بيلينغهام هدية لكرة القدم

11/30/2023 2:29:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أثنى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني على الفوز المثير لفريقه على ضيفه نابولي الإيطالي 4 - 2 يوم الأربعاء في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي "لقد كانت مباراة تنافسية ضد منافس قوي، على مستوى اللعب قدمنا أداءً جيداً دون تسرع، مع أنه كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل في الدفاع، كنا منظمين، ولكننا لم نكن شرسين، عندما بدا وكأننا لا نملك الطاقة الكافية للفوز، أظهرنا العكس ولهذا فزنا بالمباراة. نحن متعبون ولدينا لاعبون يعانون من آلام عضلية، هذا أمر طبيعي لأنها كانت مباراة مفتوحة ومكثفة للغاية، قدم الفريق أداءً جيداً وانتهى الأمر بنا بالتعب، لدينا الوقت للتعافي حتى يوم السبت".

وأضاف "خلال مواجهة الديربي أمام أتلتيكو، استقبلنا ثلاثة أهداف بالعرضيات وأعتقد أننا لم نتمكن من السيطرة على منطقة الجزاء مع قلبي الدفاع، لقد قمنا بتعديل ذلك قليلاً بحيث يكون قلب الدفاع داخل المنطقة أكثر خلال العرضيات، نقدم الآن أداءً جيداً في الدفاع، لكن كان بإمكاننا ان نلعب بشكل أفضل دفاعياً اليوم، علينا تقييم الهدفين اللذين استقبلتهما شباكنا، نحن راضون، لكن كان من الممكن تجنبهما، ورغم ذلك، كنا محظوظين بتسجيل هدفين أكثر من منافسنا"

وانتقل أنشيلوتي للحديث عن هدافه الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام ، الذي سجل الهدف الثاني في شباك نابولي ""يفاجئنا في كل يوم وفي كل مباراة، لا يفاجئنا نحن فقط، بل يفاجئ الجميع، إنه هدية لكرة القدم، زملاؤه والمشجعون سعداء كثيراً به، سعداء بمشاهدة لاعب كرة القدم يلعب بهذه الطاقة وبالحيوية والايجابية، آمل ان يتمكن من الاستمرار هكذا، لا أخوض في مسألة قيمة الصفقة المالية، لكنها كان صفقة مذهلة، يجب علينا الأخذ في الاعتبار انه يبلغ من العمر 20 عاماً، إنه اللاعب المثالي لكرة القدم اليوم، قوي ويغطي الملعب بسرعة."

وتابع: "إنه جاد ومحترف وتكيّف بشكل جيد للغاية مع زملائه، إنه يعمل وينسجم جيداً مع الآخرين، عليه تحسين لغته الإسبانية. لا أحد كامل، من الصعب مقارنته بزيدان. إنهما جيلان مختلفان، يلينجهام لديه قدرة على التوغل في منطقة الجزاء لم تكن لدى زيدان وكان زيدان يتمتع بجودة فردية لا يتمتع بها بيلينغهام، كرة القدم الحديثة تحتاج إلى لاعبين يتمتعون بالقوة البدنية والقدرة على تغطية مساحات كبيرة بسرعة".

وأشار ""لقد جاء لاعبون نجحوا، بدون شك، في تحسين نوعية الفريق، مثل إبراهيم دياز وخوسيلو وفران غارسيا، هم يساهمون بشيء مهم للفريق، نحن نعيش لحظات جميلة وسنفعل كل شيء لضمان استمرار هذه اللحظة".

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