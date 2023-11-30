-->

Friday, 01 December 2023 07:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ناجيتس وليكرز يهزمان روكتس وبيستونز

11/30/2023 2:29:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - سجل نيكولا يوكيتش 32 نقطة و10 متابعات ومرر 15 تمريرة حاسمة، وأضاف زميله مايكل بورتر جونيور 30 نقطة، ليقودا دنفر ناجيتس للفوز على هيوستن روكتس بنتيجة (134-124)، خلال المباراة التي جمعتهما فجر أمس، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وشهدت هذه المباراة عودة جمال موراي، الذي غاب عن فريق دنفر في آخر 11 مباراة بسبب إصابة في أوتار الركبة، حيث سجل 16 نقطة، فكان هذا الانتصار هو الثالث على التوالي لناجتس، حامل اللقب، الذي خسر في أربع مباريات من أصل خمس قبل هذه السلسلة من الانتصارات.
يذكر أن ناجيتس خسر مرتين أمام هيوستن روكتس في تشرين الثاني (نوفمبر)، من بينها الخسارة بفارق 19 نقطة في هيوستن قبل خمسة أيام.
وفي مباراة أخرى، سجل دي أنجيلو راسل 35 نقطة، وأضاف أنتوني ديفيز 28 نقطة، وليبرون جيمس 25 نقطة، ليساعدوا فريق لوس أنجليس ليكرز للفوز على ديترويت بيستونز بنتيجة (133-107)، فيما كان كيد كانينجهام أفضل مسجلي ديترويت برصيد 15 نقطة، بينما أضاف زميله إيسياه ليفرز 14 نقطة.
وزادت الهزيمة متاعب ديترويت، الذي خسر للمرة 15 على التوالي في رقم قياسي غير مرغوب لأطول مسيرة هزائم متتالية له في موسم واحد طوال تاريخه، وكان بسيتونز خسر في 14 مباراة متتالية خلال مواسم 1979-1980 و1993-1994 و2021-2022.
وفي مواجهة أخرى، فاز تورونتو رابتورز في ملعبه على فينكس صنز (112-105)، بفضل 23 نقطة من لاعبه سكوتي بارنز من بينها 12 نقطة في الربع الأخير، وأوقفت الهزيمة مسيرة انتصارت فينكس التي استمرت في سبع مباريات متتالية رغم أن النجم العائد كيفن دورانت منح الفريق الزائر 30 نقطة.
وبهذه الخسارة، حقق فريق بيستونز رقما قياسيا سلبيا في منافسات الدوري، حيث أصبحت هذه هي الخسارة الخامسة عشرة للفريق على التوالي.
وفي بقية المباريات، فاز أورلاندو ماجيك على واشنطن ويزاردز (139-120)، وتورنتو رابتورز على فينيكس صنز (112-105)، وممفيس جريزليس على يوتا جاز (105-91)، كما فاز نيو أورليانز بيليكانز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (124-114)، ولوس أنجليس كليبرز على ساكرامنتو كينجز (131-117). -(وكالات)

MENAFN30112023000072011014ID1107517613

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث