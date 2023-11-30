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أنشيلوتي وأرتيتا يشيدان بنجومهما.. إشبيلية يودع مبكرا.. وتين هاغ يأسف للتعادل

11/30/2023 2:29:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن- أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بفوز فريقه على نظيره نابولي الإيطالي بنتيجة 4-2، في لقاء جمعهما بملعب "سانتياغو بيرنابيو" أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.
وقال أنشيلوتي، في تصريحات صحفية: "كانت مباراة صعبة ومعقدة، وفي آخر 20 دقيقة غيرنا الديناميكية"، مشيدا بموهبة لاعبه الشاب نيكو باز.
وأضاف: "إنها أفضل مباراة للفريق، لأنها كانت ضد منافس صعب، لقد قاتلنا حتى النهاية، وحققنا هدفنا باحتلال صدارة المجموعة، والآن نريد أن نرتاح".
وحول النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، قال: "لقد بدا متعبا للغاية في الشوط الثاني، واحتاج 10 دقائق فقط للتعافي، وفي آخر 15 دقيقة من المباراة صنع الفارق، وهو أمر مفاجئ لأنه لا يمكن لأي شخص تخيل تكيفه هنا، بيلينجهام مفاجأة للجماهير وزملائه اللاعبين، وحتى المنافسين".
واختتم: "بيلينجهام مذهل عندما يصل إلى منطقة الجزاء، لقد أتيحت له فرصة بعد تمريرة كارفاخال ودخل منطقة الجزاء مثل الدراجة النارية، هو لاعب متكامل".
وقال بيلينجهام، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "نحن عائلة رائعة وفريق عظيم، وعندما يمر أحدنا بوقت عصيب فإنه من المهم دعمه، حاولت البحث عن خوسيلو في منطقة الجزاء، ولحسن الحظ وجدته ومررت له كرة الهدف الرابع، إنه يؤدي بشكل رائع دائما، وشعرت بالحرج قليلا لإهدار العديد من الفرص، لكن هذه هي كرة القدم، وعلينا أن نضغط معا حتى النهاية".
من جانبه، أشاد البرازيلي رودريجو، في تصريحات صحفية، بزميله خوسيلو رغم إهداره الأهداف، بقوله: "عندما تفشل في بعض الأحيان ويهتف البرنابيو باسمك، فهذا يمنحك الثقة، وحدث ذلك مع خوسيلو، من الصعب تسجيل أهداف أكثر من بيلينجهام، فهو يسجل في كل المباريات".
وتابع: "بداية الموسم كانت صعبة، لكن لا أريد تذكر ذلك، أريد فقط الاستمرار على هذا المنوال، وأعتقد أنني يمكن أن أكون أحد قادة هذا الفريق، ومع مرور كل موسم أشعر بثقة زملائي في الفريق".
مدرب نابولي يلوم "الأخطاء"
أثنى الإيطالي والتر ماتزاري المدير الفني لفريق نابولي، على أداء فريقه أمام ريال مدريد الإسباني، معزيا سبب الخسارة إلى "الأخطاء" في الدقائق الأخيرة.
وقال ماتزاري، في تصريحات صحفية على هامش المباراة: "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، كنا في حالة ممتازة حتى التعادل، لكن في مباراة مثل هذه رأيت سلسلة من الأخطاء التي يتعين علينا تجنبها، لأنه إذا ارتكبت هذه الأخطاء ضد ريال مدريد فسوف تدفع ثمنا باهظا، لقد ارتكبنا خطأ في التمريرة الأخيرة، وكذلك في الهجمات المرتدة الأخيرة، عندما كان لدينا خيار التقدم".
وتابع: "أدركنا التعادل بشكل مستحق، كان بإمكاننا القيام ببعض الأمور بشكل أفضل في ظل التعادل 2-2، لا أعتقد أن ريال مدريد حظي بفرص أكثر منا حتى تغيرت النتيجة إلى 3-2، وهو ما أفسد المباراة علينا، فقد أصبحنا غير متوازنين، حاولنا التعادل لكننا لم ننجح في تحقيق ذلك".
وتجنب ماتزاري إلقاء اللوم على حارس مرمى فريقه ميريت في الهدف الثالث، الذي استقبله من الأرجنتيني نيكو باز بتسديدة من خارج المنطقة.
ورفع النادي الملكي رصيده إلى 15 نقطة، في صدارة مجموعته الثالثة بعد أن حسم البطاقة الأولى للتأهل في الجولة السابقة، فيما سيواصل نابولي بإجمالي 7 نقاط، المنافسة حتى الجولة الأخيرة لحجز مقعد له في دور الـ16 من دوري الأبطال.
مدرب إشبيلية يحمل نفسه مسؤولية الخسارة
وأكد دييجو ألونسو المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني، أن فريقه يجب أن يواصل عملية التطور والتقدم للأمام، بعد الخسارة التي تعرض لها أمام آيندهوفن الهولندي بنتيجة 2-3، ما أفقده فرص التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء: "حالة طرد لوكاس أوكامبوس أحدثت فارقا كبيرا، لأن الفريق كان يقدم مباراة رائعة، وكان بإمكانهم التقدم المريح في الشوط الأول".
وكان إشبيلية متقدما بهدفين، لكن بعد طرد مهاجمه الأرجنتيني في الشوط الثاني، نجح الفريق الهولندي بتسجيل هدفي التعادل، ثم هدف الفوز في الوقت القاتل.
وتابع: "أنا المسؤول عن الفريق، أشعر بدعم النادي واللاعبين"، رغم النتائج السيئة في الدوري الإسباني وإقصائه من دوري الأبطال، مؤكدا: "لقد لعبنا مباراة رائعة لمدة 60 دقيقة، ارتكبنا أخطاء كلفتنا كثيرا، لكن يجب علينا الإستمرار في نقل الأفكار والثبات، هناك ضغوط كبيرة على الفريق أثرت على شكل الأداء".
استبعاد حكم فيديو مساعد
من جانبه، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إيقاف حكم فيديو مساعد من إدارة مباراة في دوري أبطال أوروبا، بعدما احتسب ركلة جزاء مثيرة للجدل لمصلحة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في التعادل الإيجابي 1-1 أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في المسابقة القارية.
وصرح مصدر مسؤول في الإتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس، أنه كان مقررا بأن يكون البولندي توماس كفياتكوفسكي هو حكم الفيديو المساعد في المباراة بين ريال سوسييداد وريد بول سالزبورج النمساوي أول من أمس، لكنه بات مستبعدا الآن بسبب الخطأ التحكيمي الذي ارتكبه.
ويأتي استبعاده بعدما سجل كيليان مبابي ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليمنح سان جيرمان نقطة أمام نيوكاسل في باريس، في مباراة مهمة ضمن منافسات الجولة الخامسة عن المجموعة السادسة، وهي النتيجة التي حرمت الفريق الإنجليزي من انتصار لافت وتركته على مشارف الخروج من دور المجموعات.
وكان نيوكاسل متقدما 1-0 عندما استدعي حكم الساحة البولندي سيمون مارشينياك من قبل مواطنه كفياتكوفسكي للتشاور ومراجعة صور للمسة يد محتملة في منطقة الجزاء على لاعب نيوكاسل تينو ليفرامينتو، واحتسبت ركلة جزاء رغم أن اللقطة مشكوك في صحتها، فيما تم تجاهل لمسة يد مشابهة على لاعب نيوكاسل لويس مايلي في وقت سابق من المباراة.
مدرب آرسنال سعيد بالفوز على لانس
وعبر الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، عن سعادته بفوز فريقه الكاسح على ضيفه لانس الفرنسي بنتيجة (6-0)، والذي ضمن معه تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كمتصدر عن مجموعته.
وسجل آرسنال 5 أهداف في الشوط الأول من اللقاء، ليتحول الشوط الثاني إلى حصة تدريبية، نتيجة ضعف الحافز لدى المنافس، وقال أرتيتا في تصريحات صحفية: "كان يوما مناسبا لإنجاز المهمة، لقد فعلنا ذلك بطريقة مذهلة".
وأضاف: "سجلنا 5 أهداف ضد فريق جيد في الشوط الأول، يمكن أن يصبح الأداء منخفضا، وكانت هناك أجزاء من الشوط الثاني بسلوكيات مختلفة، لكننا حافظنا على تركيزنا حقا، كان يجب على اللاعبين الذهاب ومهاجمة المساحات بشكل جيد".
وحول تصدر المجموعة قبل مباراة على نهاية الدور الأول، علق المدرب الإسباني: "إنه أمر رائع لأن جدول المباريات لدينا في الوقت الحالي مجنون، نحن نفكر بالفعل في مباراة وولفرهامبتون بعد 72 ساعة من الآن، علينا أن نطلب المزيد من بعضنا بعضا، يجب أن نكون مستعدين جيدا".
رقم تاريخي لأرناوتوفيتش بدوري الأبطال
سجل النمساوي ماركو أرناوتوفيتش مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، هدفا لفريقه في شباك بنفيكا البرتغالي، خلال مباراة الفريقين بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وشارك أرناوتوفيتش كلاعب أساسي من بداية المباراة، فيما تمكن من تسجيل هدف إنتر الأول بالدقيقة 51، بعد متابعة جيدة لركلة ركنية نفذت داخل المنطقة ليقابلها زميله يان بيسيك برأسية تصدى لها حارس بنفيكا وتابعها ماركو في الشباك.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن أرناوتوفيتش سجل أول هدف له بدوري أبطال أوروبا، منذ هدفه الأخير الذي سجله في كانون الأول (ديسمبر) 2010 بقميص فيردر بريمن الألماني أمام فريقه الحالي إنتر.
وأضافت أن أرناوتوفيتش انتظر 4 آلاف و740 يوما من أجل التسجيل، لافتة إلى أنها أطول فترة بين هدفين للاعب عبر تاريخ مسابقة الأبطال.
تين هاج: أهدرنا الفوز
وأعرب إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن حسرته من تفريط فريقه في التقدم أمام جالطة سراي التركي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل (3-3)، أول من أمس، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وقال تين هاج في تصريحات صحفية: "كنا فائزين ثم خسرنا التقدم، كان يجب أن نخرج بالنقاط الثلاث وهذا أمر واضح، عانينا من ذلك في مباريات أخرى، كنت سعيدا بالمستوى الذي قدمناه، لكن في الوقت نفسه يجب أن أنتقد الفريق على عدم الدفاع بصورة جيدة بما يكفي، تقدمنا 3-1، ولا نحتمل ارتكاب الأخطاء فهي من تصنع الفارق".
وتابع: "كل هدف له قصته الخاصة، سواء في لحظة تحول أو عدم غلق وسط الملعب أو في الهدف الثاني الذي أتى من ركلة حرة مباشرة، لا يمكن أن يحدث ذلك وعلينا التعلم من الأخطاء، أنا سعيد للغاية حيث يمكن مشاهدة أسلوب لعب الفريق الحيوي والشجاع، أنا سعيد لخلقنا العديد من الفرص، لكن في الوقت ذاته يجب أن نفوز بتلك المباراة".
وحول لومه على التفريط في المباريات خارج الملعب، قال: "دائما أنا المسؤول، نعلم أننا في مشروع، هناك تحسن وبالتالي هناك أمل، نسير في الطريق الصحيح وأعرف أننا سنكون ناجحين على المدى البعيد، لكن إذا أردت البقاء في دوري الأبطال، فأنت بحاجة إلى الفوز بتلك المباريات".-(وكالات)

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