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خطة عمل لـ4 سنوات.. بنات الأغوار يبدعن في الطائرة.. والبس يوقع رسميا في ليبيا

11/30/2023 2:29:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- نطل على القراء الأعزاء، من نافذة أخبار الطائرة المحلية، عبر مجموعة من الأخبار تتناول أركان اللعبة، وتسلط الضوء على هموم الأندية وطموحاتها في المنافسات المحلية والإقليمية والعربية، ونقف عند الإنجازات الوطنية بنظرة شمولية تتصف بالمصداقية والموضوعية.
استراتيجية الفئات العمرية
أكد نائب سمو رئيسة اتحاد الكرة الطائرة رئيس لجنة الاستراتيجيات جهاد قطيشات، أن اللجنة ناقشت استراتيجة وخطة العمل خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرا إلى أن الخطة تولي منتخبات الفئات العمرية اهتماما كبيرا، باعتبارها وقود التحليق بالحضور والإنجاز في المشاركات العربية والإقليمية خلال المرحلة المقبلة.
وضمت لجنة الاستراتيجيات كلا من: د.اسماعيل السراحنة، يونس العبداللات، بلسم شنك، فرح البدارنة، نسرين الشرعة، سمير الحجاوي، عبد السلام ايو العسل، بلال الغلاييني، ومثل اللجنة الأولمبية كل من: محمد الألفي وهاشم البري، وتركز الاجتماع على الانطلاق من توجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، مؤكدين استمرارية التطوير بخطوات متوازية لجميع أركان اللعبة والأندية والمنتخبات الوطنية.
البس يوقع رسميا
وقع المدرب الوطني ماجد البس رسميا على عقده التدريبي، كمدير فني لفريق الجزيرة زوارة الليبي، والذي ينص على قيادة الفريق لموسم واحد في منافسات الدوري الممتاز ومسابقة الكأس.
ووقع البس بحضور رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، بعد أن كان وصل السبت الماضي، وباشر بالإشراف على تدريبات الفريق الذي وقف بالمركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الليبي بالموسم الماضي.
ورد البس على استفسارات "الغد" من ليبيا قائلا: "أشكر إدارة نادي الجزيرة زوارة على منحي هذه الثقة في قيادة الفريق بالدوري الليبي، والذي يعد من أقوى الدوريات العربية، وتتسلح فرقه بأقوى اللاعبين المحليين والمحترفين، ما يفسر وصول المنتخب الليبي إلى نهائيات كأس العالم في اليابان 2024".
وأضاف: "أنجزنا الاتفاق المالي وخطة الموسم، ووجهنا طموحنا في المرحلة الأولى نحو المراكز الأولى".
وتابع: "أنا سعيد بهذه التجربة كأول مدرب أردني يدرب في ليبيا، وأطمح إلى عكس صورة مشرفة عن المدرب الوطني والطائرة الأردنية، وبالتأكيد ستقدم لي هذه التجربة إضافة نوعية في مسيرتي التدريبية".
بنات الأغوار يبدعن
أبدعت لاعبات مديرية الأغوار الجنوبية وجلهن يشكلن فريق النقع للشابات والسيدات، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات دورة الاستقلال الثانية والعشرين لمديريات التربية والتعليم للكرة الطائرة، بقيادة المدرب ضرار هويمل، حيث حجزن مكانهن في المشهد النهائي من البطولة، والذي يقام خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل.
وقال مدرب فريق منتخب تربية الأغوار الجنوبية مسؤول النشاط الرياضي ضرار هويمل: "الحمد لله الذي وفقني بالوصول بطالبات مديرية الأغوار الجنوبية إلى المباراة النهائية لدورة الاستقلال، وذلك بعد الفوز على مديرية القويسمة بنتيجة 2-0، وأثمن جهود اللاعبات اللواتي مثلن الفريق على جهودهن وهن: غيداء ادريس العشوش (الصافي الأساسية للبنات)، صفاء خليل الزهران (الجبل الشمالي المختلطة)، صفاء سامي البوات (ام الهشيم الثانوية للبنات)، فاطمة خليل البوات (مدرسة ام الهشيم الثانوية للبنات)، يقين نايف الشعار (ام الهشيم الثانوية)، مودة جميل العشيبات (الصافي الأساسية للبنات)، غفران ادريس العشوش (ام الهشيم) الأساسية، وأقدر تعاون أوليام أمور اللاعبات، وأتقدم بالشكر إلى إدارات المدارس اللواتي يمثلنها لاعبات الفريق على تقديم أشكال الدعم والتسهيلات كافة، وشاركن في تحقيق هذا الظهور الذي نطمح إلى تتويجه بلقب الدورة".
اكتمال أضلاع "مربع" الشباب
اكتملت أضلاع المربع الذهبي لطائرة الشباب، بعد مباريات توزعت على مجموعتين، حفلت بالقوة والندية، حيث تأهل شباب الحسين بطلا للمجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، وحل فريق العودة ثانيا برصيد 12 نقطة، فيما تأهل الوحدات بطلا للمجوعة الثانية برصيد 12 نقطة، والبقعة ثانيا برصيد 9 نقاط.
وبحسب هذه النتائج، يلتقي بطل المجموعة الأولى شباب الحسين، مع ثاني المجموعة الثانية البقعة عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد، فيما يلعب الوحدات بطل المجموعة الثانية مع العودة ثاني المجموعة الأولى عند الساعة 7، وكلتا المباراتين تقامان في صالة قصر الرياضة، التي تحتضن المباراة النهائية بين الفائزين، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الخميس المقبل.
أبوالعسل يتألق بالتحليل
ما يزال المدرب الوطني والمدير الرياضي لنادي التعاون سابقا عبد السلام أبوالعسل، يواصل تألقه بتقديم التحليلات الرقمية لمسابقات الكرة الطائرة كافة، ولجميع الفئات للذكور والإناث، وكان آخرها تقديم تفصيلات رقمية دقيقة، تفيد المتابعين والمدربين والإعلاميين مع انتهاء الدور الأول من بطولة الشباب.
أبوالعسل، الذي خاض أكثرمن تجربة في تدريب الأندية المحلية، والذي كانت تحليلاته تتصدر صفحة "الطائرة الأردنية نحو مستقبل أكبر"، والتي يشارك فيها العديد من أبرز المدربين المحليين، على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توقف عن ذلك لشغله منصب مدير اتحاد الكرة الطائرة حاليا، وأكد الكثير من المدربين والمتابعين أن توقف أبو العسل، أفقد الكثير من متابعي الصفحة.

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