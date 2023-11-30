-->

Friday, 01 December 2023 07:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اختباران سهلان لاتحاد عمان والأرثوذكسي بـسلة الناشئين اليوم

11/30/2023 2:29:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – تنطلق اليوم مباريات إياب المرحلة الأولى من بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة عن مجموعتي فرق العاصمة، حيث تحتضن صالة الأمير حمزة مواجهتي نجوم الجبيهة والأرثوذكسي عند الساعة الساعة 4 مساء، تليها مواجهة الأهلي ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 5:30 مساء.
وستكون صالة الفحيص مسرحا لمواجهة فريقي نجوم الأردن واتحاد عمان عند الساعة 3 من مساء اليوم أيضا، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق الزميل محمد ملص، كما ستشهد الصالة نفسها مباراة الجبيهة والإنجليزية عند الساعة 4:30 مساء.
وشهدت مباريات أول من أمس، فوز الرياضي على نجوم الأردن (66-52)، في لقاء برز فيه لاعبه عمر الفقيه بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 15 نقطة و12 متابعة وتمريرتين و5 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 26.
وأنهى اتحاد عمان ذهاب المرحلة الأولى متصدرا لمجموعته الأولى برصيد 10 نقاط "العلامة الكاملة"، يليه الأرثوذكسي ثانيا برصيد 9 نقاط والرياضي ثالثا برصيد 8 نقاط، ونجوم الأردن رابعا برصيد 7 نقاط، ونجوم الإنجليزية خامسا برصيد 6 نقاط، ونجوم الجبيهة سادسا برصيد 5 نقاط.
وتغلب الأهلي على المقاولون (65-32)، في لقاء برز فيه لاعبه بكر الأداربة بتسجيله 4 نقاط مع 16 متابعة وتمريرة و9 ستيل بفاعلية 17، ليحتل الأهلي المركز الرابع في مجموعته الثانية برصيد 8 نقاط، متخلفا عن نجوم اتحاد عمان بأفضلية فارق السلات، والأخير حل ثالثا بالرصيد النقطي نفسه، فيما يتصدر الإنجليزية الترتيب برصيد 10 نقاط، يليه نجوم الأرثوذكسي برصيد 9 نقاط، ويأتي الجبيهة خامسا برصيد 6 نقاط والمقاولون سادسا بـ5 نقاط.

MENAFN30112023000072011014ID1107517610

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث