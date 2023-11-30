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التايكواندو.. ساعات لبدء رحلة البحث عن الأولمبياد من مانشستر

11/30/2023 2:29:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب ‏






عمان - ساعات قليلة تفصل المنتخب الوطني للتايكواندو، عن بدء رحلة البحث من مدينة مانشستر عن إنجاز تاريخي يتمثل بتأهيل أكبر عدد من اللاعبين إلى أولمبياد باريس 2024.
ويضع المنتخب المنتخب الوطني اللمسات الأخيرة، استعدادا لخوض منافسات الجولة الأخيرة لسلسلة الجائزة ‏الكبرى "جائزة ‏مانشستر" (عيار 10 نجمات)، المؤهلة مباشرةً إلى الألعاب الأولمبية باريس 2024‏، ‎‏والتي تنطلق منافساتها يوم غد في صالة مانشستر ‏الإقليمية، حيث يبحث المنتخب الوطني عن تحيق رقم تاريخي لأول مرة على المستويين المحلي والعربي من خلال تأهل 3 لاعبين أردنيين لأولمبياد ‏باريس ‏‏2024‏.
‏ويستعد أفضل الرياضيين في رياضة التايكواندو حول العالم، للمنافسة على الذهب وجمع النقاط من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.
وعقد يوم أمس، الاجتماع الفني بمشاركة مدربي المنتخبات الوطنية وعملية تدريب للجنة حكام البطولة ‏واجتماع للأطباء، فيما ستجري عملية التوزين والقرعة اليوم.‏
وتنطلق الأدوار التمهيدية والتصفيات يوم غد، فيما تقام النهائيات يوم بعد غد، حيث يستهل المنتخب مشاركته يوم غد، بظهور زيد مصطفى (المركز الرابع أولمبيا)، ‏زيد الحلواني (المركز الحادي عشر أولمبيا)، ضمن منافسات وزن تحت 68 كغم، وصالح الشرباتي (المركز الرابع أولمبيا)، في ‏منافسات وزن تحت 80 كغم.‏
في حين تلعب بعد غد، جوليانا الصادق (الثانية أولمبيا)، في منافسات وزن تحت 67 كغم.‏
وحول جائزة مانشستر قال رئيس الاتحاد الدولي شون شو لموقع الاتحاد الإلكتروني: "إنه لمن دواعي سروري البالغ أن ‏اتحادات ‏الدول الأعضاء تتواجد في الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى في مانشستر 2023، التي تنطلق غدا في مانشستر، لقد احتفلنا العام الحالي باليوبيل الذهبي، ‏للاتحاد الدولي الذي تأسس في 28 أيار (مايو) 1973".‏
‏وعلى مدار الخمسين عاما ‏الماضية، مرت العديد من اللحظات التاريخية وبذلنا قصارى ‏جهدنا لخلق جيل جديد من الواعدين.‏
وأضافت: "أشعر بسعادة غامرة لعودتي إلى مانشستر، مسقط رأس سلسلة الجائزة الكبرى، ليس لدي أدنى شك في أن جائزة مانشستر ‏ستقدم أعلى المستويات تنظيميا وفنيا، أتمنى الأفضل لجميع الرياضيين وأتطلع إلى رؤيتكم جميعا في مانشستر".‏
وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف لـ"الغد": "ستكون المنافسة قوية في جائزة مانشستر، حيث تسعى الدول ‏المشاركة في البطولة لتأهل أكبر عدد من اللاعبين لأولمبياد باريس 2024، حيث إن المديرين الفنيين للمنتخبات المنافسة وضعوا خططا ‏حسابية، كي يتأهل اللاعبون للأولمبياد، ونحن كذلك، البطولة ليست سهلة، وحاسمة نتطلع إلى تأهل لاعبينا للأولمبياد المقبل، ‏‎كما أن ‏التصفيات القارية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 التي ستقام في شهر آذار (مارس) في الصين العام المقبل، ستتيح الفرصة أمام ‏اللاعبين لتحقيق نقاط تؤهلهم للأولمبياد.

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