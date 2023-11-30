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الملاكمة الأردنية على موعد مع ميدالية عالمية اليوم

11/30/2023 2:29:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- يتطلع المنتخب الوطني للملاكمة إلى المنافسة على الميدالية الذهبية ببطولة العالم للناشئين تحت 17 عاما عبر اللاعب أكرم زيادة، والتي تقام في العاصمة الأرمينية يريفان، بمشاركة واسعة من اللاعبين يمثلون 58 دولة.
ويواجه زيادة اليوم منافسه الأرميني مارتيروسيان أندرانيك لوزن تحت 60 كغم، علما بأن فوزه يضمن له المنافسة على المركز الأول والذهب، فيما تشكل خسارته الحصول على الميدالية البرونزية.
وضمن زيادة أول ميدالية للأردن في بطولة العالم للناشئين، بعد وصوله لنصف النهائي، بعد فوزه أول من أمس بالدور ربع النهائي على منافسه من كازاخستان عسكر علي خان، علما بأنه فاز على اللاعب الباكستاني محمد شاهازاد بالدور ثمن النهائي، فيما جاء فوزه الأول في البطولة على حساب اللاعب السيرلانكي أصيل توان موراجودين بدور الـ32.
وتعد مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الحالية، هي الأولى له تاريخيا ببطولة الناشئين العالمية، ويقود المنتخب المدرب عمر المجالي، ويساعده المدرب فرج درويش، علما بأن المنتخب شارك بأربعة لاعبين فقط.
وكان اللاعب راشد حياصات، ودع البطولة على يد الإكوادوري خافيير مارتينيز في وزن تحت 63 كغم، ضمن الدور ثمن النهائي، ولحساب الدور نفسه ودع اللاعب نظمي جرادات البطولة من منافسه الإسباني كاليرو مونتويا في وزن تحت 66 كغم.
وخرج اللاعب يامن فحماوي من دور الـ16 بعدما خسر من الإيرلندي كارمودي نونان لوزن تحت 70 كغم، علما بأنه فاز في مواجهته الأولى على نظيره برايت مويو من زيمبابوي بدور الـ32.

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