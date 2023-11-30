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انطلاق النسخة الأولى من بطولة المراكز للجمباز بمشاركة 350 لاعبة

11/30/2023 2:29:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – تنطلق اليوم منافسات النسخة الأولى من بطولة المراكز للجمباز للإناث، والتي تحمل اسم الراحلة نهى حتر، بمشاركة 350 فتاة يمثلن 5 مراكز محلية.
وتقام فعاليات البطولة في مركز الأميرة رحمة للجمباز بمدينة الحسين للشباب، حيث تختتم البطولة يوم غد، وسيتخللها إقامة حفل تكريم عند الساعة 5:30 من مساء يوم غد بحضور عدد من أقارب أمينة سر اتحاد الجمباز الراحلة نهى حتر وشخصيات رسمية، حيث تأتي هذه البطولة تخليدا لروحها.
وحرص اتحاد الجمباز على استقدام حكمتين من الخارج، وهما رئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي، السورية ريما كزيلكن والتونسية بسمة لإدارة فعاليات البطولة، إلى جانب مجموعة من الحكام الأردنيين و10 حكام تابعين للمراكز ممن تخطوا اختبارات اتحاد الجمباز، بهدف المساعدة في إدارة البطولة وإضفاء الحيادية.
وطرح "الجمباز"، تذاكر للعائلات من أجل الدخول إلى الصالة وحضور فعاليات البطولة، على أن تقوم أسرة الجمباز وعدد من أعضاء فريق الباركور الأردني بتنظيم عملية الدخول، لإخراج البطولة بصورة جميلة، تعكس سير اللعبة في الطريق الصحيح بالجوانب كافة.
ومن الجدير بالذكر، أن الراحلة نهى حتر، شغلت منصب عضو المكتب التنفيذي ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية، كما كانت رئيسة للجنة رياضة المرأة وترأست بعثة اللجنة الأولمبية إلى دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات في مكاو العام 2007، وتعد الراحلة، أول سيدة مثلت الأردن في فئات رياضة البريدج، بعدما شاركت في أولمبياد البريدج في هولندا العام 2000، وإسطنبول العام 2004، فضلا عن مشاركتها في أولمبياد الألعاب في الصين العام 2008.
وتبوأت حتر العديد من المناصب، أبرزها عضو لجنة المرأة في الإتحاد الدولي للجمباز منذ تشكيل اللجنة العام 2017، ونائب رئيس اتحاد دول حوض البحر الأبيض المتوسط العام 2018، كما شغلت الراحلة منصب نائب رئيس الاتحاد العربي للجمباز لشؤون المرأة العام 2019، وتوفيت في الأول من كانون الثاني (يناير) من العام 2021.

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