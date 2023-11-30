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ألكاراز يقهر تومي بول في مباراة استعراضية

11/30/2023 2:29:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - تغلب الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، على الأميركي تومي بول في مباراة استعراضية بالعاصمة المكسيكية.
وأمام أكثر من 20 ألف شخص حضروا المباراة الاستعراضية التي أقيمت أول من أمس، تمكن ألكاراز من هزيمة بول بمجموعتين دون رد بواقع "7-6 (7-3) و6-3"، في ساعة و14 دقيقة. وفي وقت سابق تغلبت اليونانية ماريا ساكاري، المصنفة التاسعة عالميا، على الدنماركية كارولين فوزنياكي، بواقع "6-3 و6-4" في ساعة و14 دقيقة.
وقال الإسباني كارلوس ألكاراز، بطل ويمبلدون: "إن الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، مستعد للفوز بألقاب البطولات الأربع الكبرى العام 2024، لكنه أكد أنه سيحاول منعه من ذلك".
وفي مؤتمر صحفي في مكسيكو سيتي، قال ألكاراز الذي توج ببطولة ويمبلدون الأخيرة على حساب اللاعب الصربي: "إن ديوكوفيتش أظهر عاما بعد عام أنه مستعد للفوز بألقاب البطولات الأربع الكبرى، لكننا هنا لنمنعه من تحقيق ذلك إلى جانب اللاعبين الآخرين القادرين على هزيمته".
وردا على ميل وسائل الإعلام لإبراز اسمه كخليفة لأسطورة التنس السويسري روجر فيدرير أو المخضرم الإسباني رافائيل نادال أو حتى ديوكوفيتش، أكد صاحب العشرين ربيعا: "أحاول التركيز على مسيرتي، حلمي هو أن أكون واحدا من أعظم اللاعبين في التاريخ".
في المقابل، تتطلع البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام) في التنس، إلى سحب بساط بطولات الأساتذة ذات الـ1000 نقطة، من تحت سيطرة رابطة محترفي التنس (ATP)، وهو ما قد يعني ثورة في عالم اللعبة البيضاء.
وكشف النقاب عن هذه المعلومة، من خلال قناة التنس الرياضية، حيث إنه في حال حدوث هذا الأمر، فسيكون بمثابة التغير الأكبر في اللعبة في العقود الأخيرة، وكذلك على مستوى توزيع الجوائز المالية، وسيمنح اللاعبون فرصة أكبر للراحة.
يذكر أن رابطة محترفي التنس، هي التي تسيطر حاليا على بطولات الماسترز، وكذلك على البطولات من فئة 250 و500 نقطة، وكذلك البطولة الختامية التي ستقام حتى 2027 في مدينة تورينو الإيطالية، بينما يقوم الاتحاد الدولي، بتنظيم بطولتي كأس ديفيز وكأس بيلي جين، ثم البطولات الأربع الكبرى بشكل منفصل (أستراليا ورولان جاروس وويمبلدون وأميركا المفتوحة).
كما يتضمن المقترح الجديد، إضافة بطولة جديدة في الماسترز ستقام بالمملكة العربية السعودية، وستكون قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، باكورة بطولات الجراند سلام في الموسم. -(وكالات)

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