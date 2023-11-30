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ستاد البتراء يحتضن وديتي منتخب السيدات وأبو ظبي

11/30/2023 2:29:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- يحتضن ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، مباراتي المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم الوديتين أمام نظيره نادي أبو ظبي الإماراتي، يومي بعد غد، والثلاثاء المقبل، ضمن فترة التوقف الدولية المعتمدة من "فيفا".
ويتطلع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، إلى الاستفادة من مواجهة الفريق الإماراتي، كأول تجمع تحت قيادته الفنية يخوض فيه الفريق مباريات مع منافسين من الخارج، ومعرفة مستوى المنتخب قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة، بعد اكتمال القائمة بوجود اللاعبات المحترفات بالخارج كافة.
وكان من المقرر، أن تقام مباراتان للمنتخب الوطني في التجمع الحالي مع منتخب إيران، إلا أن الأخير وبحسب بيان اتحاد الكرة، اعتذر عن خوض معسكره التدريبي في عمان، كما سبق لمنتخب هونغ كونغ وأن اعتذر أيضا.
وتضم قائمة المنتخب للتجمع الحالي 26 لاعبة، وهن: شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، آية المجالي، نور المشايخ، هيا خليل، علياء حسن، رند أبو حسين، العنود غازي، نور زوقش، ليان العجارمة، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، زينة حازم، لانا فراس، رزان الزاغة، تقى غازي، سارة أبو صباح، بانة البيطار، روزبهان فريج، جنى العيساوي، لين البطوش، مي سويلم، مايا العويسات، تالا البرغوثي وميساء جبارة.
وتأتي تدريبات ومباريات منتخب السيدات في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثامنة، والتي تقام خلال الفترة من 19 حتى 29 شباط (فبراير) من العام المقبل في السعودية، إذ يتطلع المنتخب من خلال البطولة إلى الحفاظ على لقبه الذي حققه العام الماضي، حيث توج بخمسة ألقاب من أصل 7 بطولات سابقة.
وبدوره، وصل أمس وفد النادي الإماراتي إلى عمان، والذي يضم كلا من: المديرة الفنية سارة حسنين، و22 لاعبة، وهن: روضة المهيري، فاطمة الحوسني، روان الحمادي، عائشة عبد الرحمن، العنود خالد، يوجينيا كور، غنيمة راشد، رشيدة إبراهيم، دليلة زروقي، بريسيلا لارتي، مروة عبد الله، شما خميس، أجيمانج اسيريفي، طرفه الغافري، ناديا هلوخما، لوريتا أفول، سيلينا نياما، فادية طيفور، ليديا كرامباه، شهد خالد، فاطمة غلام وجين كروز، إلى جانب الكادرين الفني والإداري.
ويعد النادي الإماراتي أحد الفرق الباحثة عن نفسها في المنطقة من خلال تطوير الكرة النسوية، علما بأنه تأسس في العام 2005، كأول فريق نسوي إماراتي، ويضم لاعبات أجنبيات من دول عدة، علما بأنه شارك في بطولة غرب آسيا الأولى للسيدات التي أقيمت في مدينة العقبة العام 2019، واحتل المركز الثالث وقتها.

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