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شباب الأردن ومعان في لقاء متكافئ.. والحسين إربد يستضيف العقبة لرد الاعتبار

11/30/2023 2:29:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان - تنطلق اليوم منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأردن للموسم الحالي 2023-2024، بإقامة مباراتين، حيث يستضيف شباب الأردن ضيفه معان عند الساعة الرابعة مساء على ستاد عمان الدولي، فيما يرحل فريق العقبة إلى عروس الشمال لمواجهة فريق الحسين اربد عند الساعة السادسة والنصف مساء على ملعب الحسن.
وكانت فرق الرمثا وشباب الأردن والسلط والحسين إربد ومعان وشباب العقبة، بلغت الدور ربع النهائي من البطولة، بعد تغلبها على الأهلي، اليرموك، الجليل، مغير السرحان، والجزيرة على التوالي.
في المقابل، سيتم تحديد موعد مباراة فريق الرمثا مع الفائز من لقاء مغير السرحان والوحدات، ومباراة فريق السلط مع الفائز من مباراة سحاب والفيصلي لاحقًا.
وكان اتحاد الكرة، أرجأ تحديد موعد مباراتي مغير السرحان والوحدات، سحاب والفيصلي، ضمن دور الـ16 من البطولة، حتى إشعار آخر، بسبب ارتباط فريقي الفيصلي والوحدات بالبطولات الآسيوية.
وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.
وعلى صعيد المباراة النهائية للبطولة، حال انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل، سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب، على أن يوزع الريع مناصفة بين الفريقين.
شباب الأردن - معان
يدخل الفريقان مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد فوزهما في منافسات الأسبوع الثامن من دوري المحترفين، حيث تغلب معان على سحاب 3-1 وفاز شباب الأردن على الأهلي 1-0، ويطمح كلاهما إلى خطف الانتصار والتواجد بدور الأربعة، خصوصا أن المنافسة على لقب الكأس تبدو أسهل من منافسات الدوري.
شباب الأردن الذي يرنو لإعادة مشهد الانتصار كما حصل في مباراة الدوري بين الفريقين قبل أسابيع، ويدرك مديره الفني محمود الحديد صعوبة المهمة، في ظل التحسن التي طرأ على أداء لاعبي فريق معان.
وسيعمل الحديد على تحقيق التوازن في الجانبين الدفاعي والهجومي، وإغلاق المنطقة أمام مرمى الحارس أحمد الجعيدي بشكل محكم.
ويعتمد الحديد على تشكيلة يغلب عليها طابع حيوية الشباب من خلال وجود اللاعبين: أحمد جعيدي، كارلوس، عامر المجذوبة، فيصل أبو شنب، شوقي القزعة، فضل هيكل، أحمد صبرة (أحمد أيمن)، أيهم هشام (ثائر أشرف)، محمد أبو طه (محمد أبو غوش)، أويس زيادات (خالد أبو رياش) وحمزة النعيم.
من جانبه، يبحث المدير الفني لفريق معان أمجد أبو طعيمة، عن مواصلة عروضه الفنية القوية، ويملك المدرب الأدوات القادرة على تحقيق المطلوب.
ويعرف معان أن شباب الأردن يلعب بروح جماعية وقادر على بناء الهجمات المرتدة السريعة، خصوصا من الأطراف، وسيعمل على مراقبة مفاتيح اللعب، واستغلال المساحات التي يتركها الفريق.
وتبدو التشكيلة الأقرب لدخول المباراة مكونة من: رشيد رفيد، ايسر الصباح، سليمان غزال، أحمد ياسين، عون المحارمة، مهدي علامة، حسين عبيدات (ابراهيم الرواد)، حربي عبدالله، إياد طملية، عبد المالك مفتاحي، ضرار سعد الله (وليد عثماني).
الحسين إربد - شباب العقبة
يدخل الحسين إربد المباراة، بهدف رد الاعتبار من فريق العقبة الذي أخرجه من بطولة الكأس في الموسم الماضي.
ويتصدر الحسين الدوري بالعلامة الكاملة، ويملك أرقاما مميزة في الناحيتين الدفاعية والهجومية، ويبحث عن الظفر بلقب البطولة، بوجود عناصر متكاملة في الخطوط كافة.
ويرجح أن يدفع مدرب الحسين جواو موتة، بالتشكيلة التي لعبت مباراة الجليل الأخيرة في الدوري والتي تضم كلا من: عبدالله الزعبي، عبدالله نصيب، سليم عبيد، مصطفى قزعر، أدهم القريشي، رجائي عايد، عبدالجليل أجا جون، مصعب اللحام (محمود مرضي)، منذر أبو عمارة، وحمزة الدردور.
فريق العقبة الذي يقدم مستويات طيبة خلال مباريات الدوري، ويطمح إلى التواجد للمرة الثانية على التوالي في نهائي البطولة، يعلم أنه يواجه فريقا مميزا يضم أفضل اللاعبين، لكن خبرة مدربه رائد الداوود ومعرفته بقدرات وإمكانيات لاعبي الحسين، إضافة إلى منظومة الفريق وعناصره التي تلعب بروح الفريق الواحد، تشكل حافزا للخروج بنتيجة ترضي جماهيره.
وسيدفع الداوود بتشكيلة مكونة من: عبد العزيز حرب، منذر رجا، محمد عاصي، ياسر الرواشدة، عبد الله الحواري، صدام بني دومي، يزن شوكت، غيث المدادحة، محيسن أبو جبلة، عمر سريوة وعيسى السباح.

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