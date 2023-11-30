“باي باي طبريا”.. فيلم وثائقي فلسطيني مرشح للأوسكار

استقبل مهرجان مراكش الدولي للسينما في المغرب، ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، الفيلم الوثائقي "باي باي طبريا"، للمخرجة الفرنسية/الجزائرية لينا سويلم ابنة الممثلة الفلسطينية هيام عباس.



ويتطرق الفيلم لحياة النساء الفلسطينيات بعد النكبة سنة 1948، عبر 4 أجيال مختلفة، من خلال مشاهد حية من أرشيف عائلة الممثلة هيام عباس، الذي تم تصويره من طرف أفراد عائلتها قديماً، التي كانت تعشق التصوير وتوثيق اللحظات الخاصة، حزينةً كانت أو سعيدة.



وعرف الفيلم إشادةً كبيرةً من قِبل النقاد وجمهور مهرجان مراكش الدولي، من خلال التصفيق الحار والهتاف بعبارة "تحيا فلسطين" داخل قاعة العرض، خصوصاً أن عرضه تزامن مع فترة الهدنة المؤقتة بعد الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إثر عملية "طوفان الأقصى".













"باي باي طبريا".. لمحة على معاناة نساء فلسطين بعد النكبة

يسلط الفيلم الوثائقي "باي باي طبريا" الضوءَ على حياة الممثلة الفلسطينية هيام عباس، ونساء أخريات من عائلتها، وهنَّ جدة والدتها، وجدتها، ووالدتها، وخالتها، الشيء الذي يكشف مراحل عيش النساء الفلسطينيات في ظل العدوان الإسرائيلي، من خلال أجيال وفئات عمرية مختلفة.





إذ جاء الفيلم ليكشف آلام الماضي المستمرة في ذاكرة النساء الفلسطينيات، والاختيارات الصعبة أمامهن من أجل الحفاظ على حياتهن وحياة بقية أفراد عائلاتهن، في ظل التهجير القسري، ومحاولة طمس الهوية الفلسطينية من طرف المنظمات الصهيونية، بغرض قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي.



ومن خلال شخصيات الفيلم الوثائقي الحقيقية، الذي تصل مدته إلى 82 دقيقة، حاولت المخرجة لينا سويلم إيصال صوت جميع النساء الفلسطينيات الأخريات، عبر قصص تم سردها على لسان أفراد من عائلتها.











إذ إن عائلة الممثلة هيام عباس كانت قد هُجّرت من مدينة طبريا إلى قرية دير حنا، الموجودة في الجليل الأدنى، جنوب شرق عكا، ومن هناك بدأت معالم الحياة تختلف من جيل لآخر، وهو ما حصل مع هيام التي وُلدت سنة 1960، لكنها قررت الهجرة إلى بريطانيا مطلع الثمانينيات، ثم إلى فرنسا، حيث استقرت وتزوجت، وأسست لنفسها أسرة هناك.



كما أن الفيلم يكشف معاناة جدة والدة المخرجة لينا سويلم، التي فقدت أثر إحدى بناتها خلال عمليات الترحيل القسري، بعد أن آل بها المطاف إلى ما وراء الحدود مع سوريا في مخيم اليرموك.



ثم جدتها التي كانت مضطرة إلى تربية 10 أبناء في غرفة واحدة داخل بيت صغير، وهي التي كانت تمتهن مهنة التدريس لتتمكن من إعالة أطفالها.



ثم والدتها التي اضطرت للهجرة وسلك طريق مختلف من أجل تحقيق أحلامها بعيداً عن وطنها الأم، الذي حملت رسالته معها أينما حلت وارتحلت.



الأم والابنة وفكرة فيلم "باي باي طبريا"











حسب تصريحات المخرجة لينا سويلم، على هامش مشاركتها في مهرجان مراكش الدولي للسينما، قالت إن فيلم "باي باي طبريا" عبارة عن دليل لوجود دائم لدولة فلسطين في الأراضي المحتلة، من خلال الأرشيف المصور بالصوت والصورة، وهو الشيء الذي يتم إنكاره بعد الاحتلال الغاشم.



وأضافت أنها دائماً ما تفكر في أن أبناء قطاع غزة هم في الواقع أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين، الذين تم تهجيرهم إلى مخيمات اللجوء هناك، ليكونوا مجبرين على إيجاد مكان لهم في هذا العالم.



أما الممثلة هيام عباس فقالت في لقاء لها عبر الجريدة الإلكترونية المغربية "العمق"، إن ابنتها لم تكن تفكر سابقاً في إخراج فيلم عن القضية الفلسطينية، لأنها كانت ترى أنه موضوع معقد يحتاج عمقاً كبيراً في الطرح.



إلا أن تقديمها فيلماً عن المهاجرين الجزائريين في أوروبا، والمشاكل التي يعانونها هناك، جعلها تفكر في تقديم شيء عن أصولها الفلسطينية، وذلك من خلال عمل يعكس الواقع من خلال أرشيف حي.



وأشارت هيام عباس إلى أنها كانت رافضةً تصوير فيلم يحكي عن حياتها الشخصية، إلا أن فكرة الفيلم التي تصور واقع المرأة الفلسطينية بعد النكبة جعلتها توافق على المشاركة فيه، وتقديم أرشيف واسع عن عائلتها ليكون أساس الوثائقي.



فيما أكدت على أن مشاركتها في الفيلم لا تعني أنها كانت تقدم دوراً تمثيلياً، وإنما كانت تجسد شخصيتها الحقيقية، من خلال العودة إلى سنوات الطفولة، والمعاناة التي كانت تواجهها نساء عائلتها، اللواتي يمثلن أربعة أجيال مختلفة.











وعما يحصل في فلسطين حالياً، وقطاع غزة على وجه الخصوص، قالت إن هناك ترابطاً كبيراً بين النكبة واليوم، بسبب التهجير والتنكيل وقتل المدنيين، مشيرة إلى أنها كانت محظوظة لأن والدتها عاشت في مكان سَمح لها بأن تكون ما هي عليه اليوم، وهي الفرصة غير المتاحة أمام سكان قطاع غزة.



مسلطةً الضوء على فكرة أن الفلسطينيين لم يتركوا أرضهم أبداً، وإنما أُجبروا على ذلك، وأنها قررت الهجرة خارج أرض الوطن للبحث عن طريق يساعدها في تحقيق أحلامها.



"باي باي طبريا" ينافس على الأوسكار



يشار إلى أنه من المقرر عرض الفيلم الوثائقي الطويل "باي باي طبريا" في القاعات السينمائية الفرنسية ابتداءً من بداية موسم الربيع المقبل.



فيما سيكون الفيلم الوحيد الذي سيمثل دولة فلسطين في المنافسة على جوائز الأوسكار 2024، عن فئة أفضل فيلم دولي للسنة.إضافة إلى مشاركته الحالية في مهرجان مراكش الدولي للسينما، حيث تم عرضه لأول مرة أمام جمهور دولة عربية، وذلك في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة. -عربي بوست

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