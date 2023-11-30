الشوكولاتة وفساتين الزفاف! قائمة بمنتجات تمنع إسرائيل إدخالها إلى غزة منذ سنوات

هل كنتم تعلمون أن هناك قائمة طويلة بمنتجات ممنوعة في غزة، وأن إسرائيل وحدها تتحكم بالسلع التي يُسمح أو يُمنع دخولها إلى القطاع، منذ الحصار الذي فرضه الاحتلال عام 2006 وعزّزه في الـ2007؟



جاءت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والتي شنّها الاحتلال رداً على عملية طوفان الأقصى أو ما يُعرف بـ"هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول"، لتعرّف عدداً كبيراً من الناس حول العالم إلى معاناة الفلسطينيين عن كثب في غزة.



فالسردية الإسرائيلية كانت وحدها المهيمنة على المشهد الإعلامي الغربي، الذي تشعر وكأنه اكتشف للتو أن القطاع يعيش حصاراً خانقاً فرضته قوات الاحتلال، فتحوّل إلى سجنٍ بشري كبير محاط بمعابر تتحكم بها دولة الاحتلال.



منتجات ممنوعة في غزة

تمارس قوات الاحتلال رقابة مشددة على كل مَن يدخل ويخرج مِن وإلى قطاع غزة منذ أكثر من 15 عاماً، عقب فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات وتوليها الحُكم.



طال الحصار حركة الأفراد وأيضاً حركة البضائع والنقل، فهناك قائمة طويلة بمنتجات ممنوعة من دخول غزة، تتغير بين الفترة والأخرى بالتخفيف تارةً أو التشديد طوراً.



في العام 2010، ازداد عدد هذه السلع، فصار هناك منتجات ممنوعة في غزة بالآلاف، من دون وجود أسباب واضحة لذلك. ففي العام نفسه، تساءلت صحيفة "Haaretz" العبرية عن سبب منع إدخال الكزبرة إلى غزة.



وكتبت في مقالها: "ترفض وزارة الدفاع -لأسباب أمنية على حدّ قولها- الكشف عن سبب حظر إسرائيل استيراد مواد، مثل: الكزبرة، والمربى، والشوكولا، والبطاطا المقلية، والفواكه المجففة، والأقمشة، والدفاتر، وأواني الزهور الفارغة، والألعاب إلى قطاع غزة".



القائمة تقريبية وجزئية، وتتغير من وقتٍ لآخر. ووفقاً لـ"منظمة مسلك" (Gisha) الإسرائيلية لحقوق الإنسان، فإن معرفة الناس بوجود منتجات ممنوعة في غزة تستند إلى معلومات من التجار والمنظمات الدولية ولجنة التنسيق الفلسطينية.



وجميعهم "يستنتجون" ما هو مسموح وممنوع، بناءً على خبرتهم في طلب الإذن بإدخال البضائع إلى غزة، وعلى الإجابات التي يتلقونها من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.



ولا يمكن التحقق من هذه القائمة مع السلطات الإسرائيلية لأنها ترفض الكشف عن المعلومات المتعلقة بالقيود المفروضة على نقل البضائع إلى غزة، مع الإشارة إلى أنها تسمح بدخول بعض المواد "المحظورة" لاستخدام المنظمات الدولية.











في العام 2018، كانت هناك منتجات ممنوع إدخالها إلى غزة غريبة جداً، مثل: رضاعات وحفاضات الأطفال، إضافةً إلى الصابون وفساتين الأعراس.



وعلى هامش معرض حمل عنوان "منتجات ممنوعة في غزة"، قال رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزة إن إسرائيل تمنع دخول أكثر من ألف نوع من الاحتياجات الأساسية إلى القطاع، مشيراً إلى أن الصناعة في غزة وصلت إلى "حافة الانهيار".



وأوضح أن "80% من المصانع في غزة أُغلقت بسبب حظر إسرائيل دخول المواد الخام الضرورية إلى القطاع". وأردف قائلاً: "هذا جزء من سياسة إسرائيل لخنق غزة، وتدمير الاقتصاد فيها بالكامل".



وفي العام 2021، صادرت إسرائيل 23 طناً من ألواح الشوكولا كانت في طريقها إلى غزة بحجة أنها كانت ستُستخدم لدعم حماس! قبل ذلك، اشترط الاحتلال إزالة عنق البندورة الأخضر للسماح بتصديرها من غزة إلى الضفة الغربية!



منذ 2008.. منتجات ممنوع إدخالها إلى غزة

عام 2008، أعدّت سلطات الاحتلال وثيقة "استهلاك الغذاء في قطاع غزة – الخطوط الحمراء"، وقد خاضت منظمة "مسلك" الإسرائيلية معركة قضائية طويلة من أجل الحصول عليها، إلى أن تم الكشف عنها في العام 2012.



وكانت الفضيحة الإنسانية الكبرى أن الوثيقة قدّرت الحد الأدنى من السعرات الحرارية التي يحتاجها الفرد في قطاع غزة، وتوصلت إلى أنه لا يحتاج إلى أكثر من 2279 سعرة حرارية، بناءً على نموذج أعدّته وزارة الصحة الإسرائيلية.



وأفاد أعضاء مسلك أن الهدف الأساسي وراء هذه السياسة هو شنّ حرب اقتصادية، من شأنها شلّ اقتصاد القطاع، وممارسة الضغط على حكومة حماس.



ادعت حكومة الاحتلال وقتئذٍ أن الدراسة كانت مجرد مسودة، ومع ذلك اعترف مسؤول إسرائيلي لـBBC أن هناك منتجات ممنوعاً إدخالها إلى غزة "لم يكن القرار فيها عقلانياً أبداً". فيما أعلن ليغال بالمور، رئيس المكتب الصحفي في وزارة الخارجية الإسرائيلية من 2008 إلى 2014: "لم نفهم أبداً لماذا منعت وزارة الدفاع دخول الكزبرة إلى غزة".



في العام 2009، تم منع إدخال الكتب إلى غزة إضافةً إلى: أقلام التلوين، والأكواب، والشموع، والشراشف، والنظارات، وأدوات المائدة، والمعكرونة، والشاي، والقهوة، والسميد، والمكسرات، ومنتجات الألبان ذات الحجم الكبير، والأجهزة الكهربائية، والآلات الموسيقية، والأواني الفخارية، والإبر، والأحذية، وقطع غيار السيارات، والخشب.



لاحقاً في العام نفسه، عادت سلطات الاحتلال وسمحت بإدخال المعكرونة، بعدما أعرب السيناتور الأمريكي جون كيري عن دهشته لحظرها.









سُمح بإدخال المعكرونة بعدما أعرب السينأتور الأمريكي عن دهشته لحظرها





عام 2016، عادت الكزبرة لتكون ضمن المنتجات الممنوع إدخالها إلى غزة. وإلى جانبها، تمّ اعتبار كل من الشوكولا، وبعض الفواكه، وألعاب الأطفال، وورق المرحاض، والدفاتر على أنها "كماليات"؛ فمُنعت من دخول غزة.



وفي فتراتٍ متفاوتة، منعت إسرائيل إدخال الكراسي المتحركة، وكرات القدم، والعدس، ومعجون الطماطم. وقد ذكرت صحيفة Haaretz أنه في فترةٍ ما تمّ حظر المشروبات الغازية، والتوابل، والكمون، وكريم الحلاقة، والقهوة الفورية، والبسكويت، فيما يُسمح لهم بالحلاوة الطحينية.



هناك قائمة أخرى تضم منتجات ممنوعة في غزة، بعدما صنفها الاحتلال على أنها "ثنائية الاستخدام"، يتمّ إدخال تعديلاتٍ عليها كلما مرّت المنطقة في حالة توترٍ عسكري أو العكس.



والمقصود بالسلع ثنائية الاستخدام، أي المنتجات أو المعدات أو المواد التي تكون معدة أساساً للاستخدام المدني في حياة الناس اليومية -مثل الصناعة والزراعة والاقتصاد- ولكن يمكن استخدامها أيضاً لتطوير الأسلحة والمعدات العسكرية.



انطلاقاً من هنا، تضيفها إسرائيل إلى القائمة التي تحمل عنوان "منتجات ممنوعة في غزة"، ولا يمكن لأي شركة تجارية تعمل على توريد البضائع الاعتراض على ذلك، فهذا الأمر غير قابل للنقاش وتعتبر إسرائيل أن إدخالها قد يضرّ بأمن تل أبيب. -عربي بوست